Walt Frazier «a été sidéré» Durant, Kyrie a choisi Nets plutôt que Knicks

Kevin Durant et Kyrie Irving ont décidé de jouer à Brooklyn en juillet, mais les gens sont toujours stupéfaits que le duo ait choisi les Nets plutôt que les New York Knicks.

Plusieurs anciens joueurs de la NBA faisaient partie de ceux qui pensaient que Durant et Irving auraient choisi Madison Square Garden plutôt que Barclays Center. Même l’ancien grand homme des Nets, Kevin Garnett, pensait que Durant et Irving auraient dû choisir les Knicks.

Walt Frazier peut désormais être officiellement ajouté au groupe. Mais Frazier, bien sûr, est dans une position très différente de la plupart. Il a joué pour New York – et a même gagné.

Le Basketball Hall of Famer a exprimé sa réaction initiale à la décision de Durant et Irving lors d’un sitdown avec Rop Lep de SI Now:

J’étais sidéré. Je n’ai jamais pensé que ces gars iraient à Brooklyn. Au-dessus des Knicks? Vous plaisantez j’espère? Et puis tout le monde disait qu’ils venaient aux Knicks, donc j’ai été vraiment choqué quand cela s’est produit.

Trouver une raison pour laquelle les deux ont choisi Brooklyn à New York n’a pas été facile non plus pour Frazier:

Je n’ai aucune idée. Je n’ai pas… Je ne pouvais vraiment pas comprendre parce que les Knicks avaient besoin d’un gardien et Kyrie était le type de gars dont ils avaient besoin. Je pense que si Durant ne s’est pas blessé, nous aurions pu le récupérer. D’après ce que je lis, les Knicks n’étaient pas intéressés à jouer avec lui, alors c’est peut-être pour cela qu’il a décidé de Brooklyn.

Irving et les Nets affronteront à nouveau l’ancienne équipe de Frazier le 26 janvier.

EN RELATION: Kevin Garnett double: Kevin Durant et Kyrie Irving auraient dû choisir Knicks Over Nets

.