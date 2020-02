Walter Tavares: “Nous avons réussi à annuler une Valence qui avait de nombreuses armes offensives”

Il Real Madrid Il est passé à une nouvelle finale de la Copa del Rey après avoir battu le Valencia Basket sans trop de complications (91-68). L’un des protagonistes du match a été Walter Tavares (9 points, 10 rebonds et 21 valorisation). Dans les déclarations d’après-match, il s’est dit satisfait du travail accompli et a parlé des deux autres demi-finalistes:

“Nous avons très bien commencé le match. Nous savions que ça allait être compliqué. Je savais que nous devions être bien préparés parce que Valence a beaucoup d’armes en attaque et elles sont très solides en défense. Notre excellent travail a réussi à les annuler.”

“Dans l’autre demi-finale, je la vois très serrée. Unicaja et Andorre jouent avec beaucoup d’énergie et beaucoup d’intensité. Peut-être que lorsqu’ils seront à la maison, ils passeront Unicaja. Avec l’encouragement de leur peuple, ils peuvent grandir et ils seraient un adversaire très dur en finale”.

