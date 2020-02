Warriors asst. Mike Brown entraînera l’équipe nationale olympique masculine du Nigeria

L’entraîneur adjoint des Golden State Warriors, Mike Brown, entraînera l’équipe de basket-ball masculine du Nigeria aux Jeux olympiques de Tokyo de 2020 cet été, selon Marc J. Spears de The Undefeated.

Le basket-ball masculin du Nigéria s’est qualifié pour les Jeux olympiques pour la première fois en 2012 et n’a pas raté la coupe depuis. Aux Jeux olympiques de Londres 2012, les D’Tigers ont terminé 10e. À Rio 2016, ils sont arrivés 11e.

Brown a travaillé avec sept équipes différentes de la NBA depuis 1997 en tant qu’assistant ou entraîneur-chef, siégeant au personnel pendant 19 de ces 23 saisons.

Il a été entraîneur-chef des Cleveland Cavaliers de 2005 à 2010 et pour la saison 2013-2014, et il a été entraîneur-chef des Lakers de Los Angeles de 2011 à 2013. Le record d’entraîneur-chef de Brown est de 347-216 (0,616).

Il a également une expérience avec Team USA. Il était entraîneur adjoint de l’équipe panaméricaine de basketball masculine des États-Unis en 2015.

“Je suis honoré et humilié que Musa Kida et la Fédération nigériane de basket-ball m’ont donné cette opportunité”, a déclaré Brown à l’Invaincu, ajoutant:

La Fédération nigériane de basket-ball a été très professionnelle et organisée tout au long du processus de sélection. Ils veulent continuer à bâtir une équipe et une organisation de classe mondiale sur et en dehors du terrain. Je suis ravi d’apprendre que la vision de la Fédération est de fournir à l’équipe les ressources nécessaires pour concourir au plus haut niveau. Leur engagement permettra aux joueurs et aux entraîneurs de concentrer notre énergie sur la compétition au plus haut niveau possible chaque fois que nous entrons sur le terrain de basket. Nous voulons rendre tout le Nigéria fier.

L’équipe nigériane de la Coupe du monde 2019 comprenait quatre joueurs qui faisaient partie d’équipes de la NBA ou qui jouaient pour des affiliés de la G League: Al-Farouq Aminu, Chimezie Metu, Josh Okogie et Gabe Vincent, selon The Undefeated.

Il a également inclus les anciens joueurs de la NBA Ike Diogu, Ekpe Udoh et Ben Uzoh sur sa liste.

