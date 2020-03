Warriors coaching staff doing homework on coming free agents

Avec le pire record de la NBA, les Golden State Warriors anticipent déjà la saison 2020-21. Avec un dossier de 15-50, les Warriors seront en ligne pour une meilleure perspective au début du tirage au sort de la NBA pour la première fois depuis des années.

Après le repêchage, Golden State devra faire quelques ajouts en agence libre pour revenir aux éliminatoires. Alors que le plafond salarial des Warriors est serré pour l’avenir, l’équipe détient une paire d’exceptions avec lesquelles jouer pendant l’intersaison.

Alors que la NBA est en attente en raison de la pandémie de coronavirus, Steve Kerr et son équipe d’entraîneurs se préparent pour l’été.

Jeudi, Kerr a partagé la mission de devoirs d’agent libre de Golden State sur KNBR 680 à San Francisco.

Via Tolbert, Krueger et Brooks sur KNBR:

Nous venons de mettre tout notre personnel d’entraîneurs sur un projet au cours des deux derniers jours. Il y a environ 60 agents libres sur notre liste pour cet été. Et donc, nous avons divisé tous les agents libres, et nous avons tous nos entraîneurs adjoints rassemblés un rapport de dépistage sur pourquoi l’agent libre x serait un bon ou un mauvais choix pour les Warriors. Chaque entraîneur a quatre gars à surveiller. Tout le monde a des jeux sur son ordinateur. Tout le monde a la chance de regarder des matchs et de se concentrer vraiment sur un seul gars, ce qui est intéressant. Vous pensez que vous connaissez des joueurs parce que vous les avez vus jouer pendant des années, mais jusqu’à ce que vous les regardiez vraiment et que vous ne les regardiez que pendant un match, parfois vous manquez beaucoup de choses. Donc, c’est assez amusant de regarder un match spécifiquement avec l’intention de se concentrer uniquement sur un gars et de voir à quel point il est intense en boxe ou en faisant la bonne passe, en faisant la bonne coupe, ce genre de choses.

La saison prochaine, Golden State devrait avoir une combinaison saine de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green – plus un choix à fort tirant d’eau. Le mélange de nouveaux arrivants comme Andrew Wiggins, Eric Paschall et Marquese Chriss donne aux Warriors une formidable liste sur papier.

La façon dont le front-office navigue grâce à l’agence libre sera un facteur dans le retour des Warriors en séries éliminatoires.

