Warriors et Ky Bowman conviennent d’un accord pluriannuel

Le travail que Ky Bowman a accompli pendant sa saison recrue n’est pas passé inaperçu.

Bien qu’il ait commencé avec un contrat à double sens, partageant son temps entre la G League et la NBA, Bowman a été récompensé par un contrat amélioré. Selon The Athletic’s Shams Charania, Bowman et les Warriors ont convenu d’un accord pluriannuel jeudi.

Gardien du Boston College, Bowman a montré qu’il pouvait avoir un impact sur une formation NBA. Bowman a joué 37 matchs avec les Warriors et a commencé en 10, son dernier match étant le 18 janvier contre le Orlando Magic.

Cette saison, Bowman a récolté en moyenne 7,3 points par match et 2,8 passes décisives en 22,4 minutes par match. Tireur moyen à 3 points, Bowman a tiré 34,4% de la ligne des 3 points. Son record de la saison pour les points est de 24, qu’il a marqué lors d’une défaite en novembre contre le Thunder d’Oklahoma City.

Les statistiques de Bowman sur la Ligue G avec les Santa Cruz Warriors sont encore plus révélatrices de la raison pour laquelle Bowman mérite le contrat NBA à part entière. Bowman a joué 12 matchs avec l’affilié des Warriors de la G League et a récolté en moyenne 14,5 points par match et 5,4 passes décisives.

Les Warriors affronteront les Lakers de Los Angeles au Chase Center samedi.

.