Warriors fait un don de 1 million de dollars au fonds d’aide aux employés de l’aréna

L’impact de la pandémie de coronavirus a officiellement interrompu le monde du basket-ball. Dans un mouvement sans précédent, la NBA a suspendu la saison 2019-20 en raison de COVID-19.

La ligue se mettra en pause pendant au moins 30 jours, selon le commissaire de la NBA, Adam Silver.

Au cours du mois suivant, les Golden State Warriors devaient accueillir six de leurs sept derniers matchs à domicile à San Francisco. Maintenant, le programme restant de Golden State est en question jusqu’à nouvel ordre.

Alors que Chase Center pourrait être connu comme la nouvelle maison des Golden State Warriors, l’arène de Mission Bay accueille une multitude d’événements à travers le calendrier en dehors du basket-ball.

Les concerts mettant en vedette Tame Impala et Post Malone ont été déplacés en raison de l’interdiction des événements de coronavirus à San Francisco. Billie Eilish, Céline Dion et The Eagles sont tous au calendrier du Chase Center pour début avril.

Avec Chase Center vide et la saison NBA en suspens, la vie des employés de l’arène de Bay Area a été modifiée. Pour aider à atténuer l’impact, les membres de l’organisation Golden State Warriors intensifient leurs efforts.

Vendredi, l’équipe a annoncé la propriété de Warriors, les joueurs et les entraîneurs feront un don de 1 million de dollars à un fonds de secours aux employés du Chase Center.

Des équipes et des joueurs de la NBA se mobilisent pour aider les employés de l’aréna. Giannis Antetoukompo, Kevin Love, Blake Griffin et Zion Williamson ont promis 100 000 $ pour aider les travailleurs des stades. Les Golden State Warriors emboîtent le pas.

