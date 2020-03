Warriors-Nets, premier match de la NBA à huis clos pour la couronne

Le match de championnat régulier qui devait affronter les Golden State Warriors et les Brooklyn Nets, prévu tôt vendredi matin au Chase Center, sera le premier de la NBA à jouer à huis clos à cause du coronavirus, Comme expliqué par le club lui-même à travers une déclaration.

03/11/2020

CET

“En raison des préoccupations croissantes concernant la propagation de COVID-19 et en consultation avec la ville et le comté de San Francisco, les Golden State Warriors joueront les Brooklyn Nets au Chase Center sans fans “, a déclaré la franchise.

“En outre, tous les événements jusqu’au 21 mars seront annulés ou reportés à ce moment dans ce même lieu. Les fans avec des billets pour les matchs du jeudi et du samedi soir recevront un remboursement du montant payé “, a ajouté les Warriors.

Californie, très touchée

Aux États-Unis, les cas de coronavirus ont déjà dépassé 1 000, un chiffre qui a doublé depuis dimanche, comme le rapporte la presse américaine. Plus précisément, selon les données officielles compilées par l’Université Johns Hopkins, elles ont jusqu’à présent été confirmées 1 025 cas de coronavirus dans le pays d’Amérique du Nord.

De plus, plus de 30 personnes sont décédées aux États-Unis des suites de l’épidémie.. Washington est l’État avec le plus de cas de coronavirus, avec plus de 270. Il est suivi par la Californie et New York, les deux autres États qui comptent plus de 100 cas.

Il y a deux jours, dans une déclaration commune des quatre principales ligues professionnelles, ils ont convenu que les médias ne pouvaient pas entrer dans les vestiaires pour empêcher la propagation du virus, bien qu’il n’ait pas été question de suspendre les matches, ce qui s’est déjà produit maintenant.

.