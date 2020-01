Warriors sans NBA All-Star Game Starter pour la première fois depuis 2014

Les Warriors sont entrés dans les cinq dernières finales consécutives de la NBA, suspendant trois bannières de championnat en cours de route – avec ce type de succès vient la popularité. Depuis 2013, les personnes qui ont construit le championnat de Golden State ont bénéficié de distinctions personnelles. Les membres de Golden State ont remporté des prix comme le joueur défensif de l’année et le joueur le plus utile, mais le signe de tête le plus courant a été une invitation au match des étoiles de la NBA.

Dans la saison 2019-2020, avec le record des Warriors au bas de la Conférence Ouest, la reconnaissance des étoiles n’est pas aussi facile. La NBA a révélé les partants pour le match des étoiles de la NBA 2020, et pour la première fois depuis 2014, les Golden State Warriors n’ont pas de joueur dans la formation de départ.

Pour la Conférence Ouest, Luka Doncic (Dallas Mavericks), LeBron James (Los Angeles Lakers), James Harden (Houston Rockets), Anthony Davis (Los Angeles Lakers) et Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) ont été désignés comme partants, laissant le Guerriers à l’extérieur à l’intérieur.

Après une longue mise à pied de la participation des All-Star, David Lee a été nommé réserve All-Star en 2013, le premier Golden State Warrior à participer au jeu depuis 1997.

Après Lee la saison suivante, Stephen Curry a commencé les six prochains matchs des étoiles, avec d’autres guerriers comme Kevin Durant, Klay Thompson et Draymond Green tous invités à ce jeu à certains moments depuis 2014.

Les blessures et le départ de Durant ont limité la capacité de Golden State à obtenir une commande subséquente à une étoile. Cependant, même blessé, Curry s’est classé dans le top 10 des gardes de la Conférence de l’Ouest ayant voté tout au long du processus. D’Angelo Russell figure également dans le top 10 des votes, mais ce n’était pas suffisant pour gagner une place de départ.

Golden State pourrait encore avoir la possibilité d’envoyer quelqu’un à Chicago pour l’édition 2020 du match des étoiles, comme les réserves sont annoncées le jeudi 30 janvier.

.