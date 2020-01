Warriors signe Damion Lee pour contracter avec une garantie partielle

L’aile des Golden State Warriors Damion Lee a fait le travail, et maintenant il commence à récolter les fruits de sa constance.

Selon The Athletic’s Shams Charania, Lee a signé un contrat de trois ans avec les Warriors, et il y a une garantie partielle pour la saison 2020-21.

Lee jouait auparavant dans le cadre d’un contrat à double sens, mais en raison de blessures à d’autres joueurs, ainsi que de ses contributions cette saison, les Warriors l’ont utilisé plus souvent. Il a récemment atteint la limite de 45 jours, les joueurs bidirectionnels sont autorisés à jouer avec leurs clubs NBA respectifs.

Alors qu’il attend que son contrat standard soit finalisé, Lee n’a pas joué avec Golden State depuis le match du 10 janvier contre les Clippers de Los Angeles.

Joueur de troisième année à Louisville, Lee était également sous contrat avec les Warriors la saison dernière.

Cette saison, cependant, Lee a prouvé qu’il peut être un acteur clé dans la ligue. Il a commencé un sommet en carrière de 13 matchs et il a joué 26,8 minutes par match. Avec Lee jouant plus, il a montré ses capacités de marquer et de tirer. Il enregistre en moyenne un record de carrière de 12,3 points par match et tire 36,0% de la ligne des 3 points.

Avec Lee gagnant un peu plus de sécurité, cela montre que les Warriors reconnaissent son potentiel. Les Warriors joueront les Denver Nuggets dans Golden State jeudi à 22h30. EST.

