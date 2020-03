Washington Wizards – Atlanta Hawks: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Assistants de Washington battre local à Atlanta Hawks par 118-112 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite loin de chez eux avec Portland Trail Blazers par 125-104, tandis que les visiteurs ont également perdu à la maison avec Grizzlies de Memphis par 88-127, obtenant un total de trois défaites lors de leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, pour l’instant Assistants de Washington Il resterait en dehors des positions de barrage avec 22 victoires en 61 matchs joués. Pour sa part, Atlanta Hawks, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 19 matchs gagnés sur 63 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

03/07/2020

À 03:33

CET

SPORT.es

Le premier trimestre a été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord et s’est terminé avec un résultat de 33-34. Ensuite, le deuxième quart a encore eu plusieurs coups sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 31-23. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 64-57 sur le compteur.

Au troisième trimestre, les Wizards de Washington se sont distancés du tableau de bord, il est venu gagner par 19 points (89-70) jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 29-18 et 93-75 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à se rapprocher de nouveau du tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel de 13-2, bien que cela n’ait pas suffi pour remporter la victoire du match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel du 25 au 37. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 118-112 en faveur de l’équipe à domicile.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de Assistants de Washington qui se sont démarqués le plus dans la confrontation étaient Bradley Beal et Davis Bertans, qui a obtenu 35 points, quatre passes décisives et trois rebonds et 17 points, une passe décisive et trois rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués John collins et Cam Reddish, avec 26 points, une passe décisive et 10 rebonds et 28 points, deux passes décisives et un rebond respectivement.

Après avoir remporté ce match, lors du prochain affrontement Assistants de Washington les visages seront vus avec Miami Heat dans le Capital One Arenatandis que le prochain rival de Atlanta Hawks sera Grizzlies de Memphis, avec lequel vous verrez les visages dans le Fedexforum. Consultez le calendrier complet de la NBA.