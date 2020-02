Washington Wizards – Brooklyn Nets: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Assistants de Washington prévalu en tant que local à Brooklyn Nets par 110-106 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent perdre à la maison avec Milwaukee Bucks par 134-137, tandis que les visiteurs ont également perdu à la maison avec Orlando Magic par 113-115 et après le match, ils accumulent un total de quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs. Assistants de WashingtonAvec ce résultat, il est laissé en dehors des positions de barrage avec 20 victoires en 56 matchs joués. Pour sa part, Brooklyn Nets, après le match, il continue en play-offs avec 26 victoires en 56 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

27/02/2020

Agir à 03:43

CET

SPORT.es

Au cours du premier quart-temps, l’équipe à domicile était le principal protagoniste, a atteint une différence de 14 points (28-14) jusqu’à la fin avec un résultat de 31-17. Après cela, au cours du deuxième trimestre Brooklyn Nets Il s’est rapproché du tableau de bord, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 29-30. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 60 à 47 points avant la pause.

Au troisième trimestre, il y a eu un retour de l’équipe visiteuse, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 12-2 et a fait la différence maximale (trois points) à la fin du trimestre jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 21-37 et 81-84 au total. Enfin, le dernier trimestre a réuni les deux équipes, avec plusieurs coups sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 29-22. Enfin, le match s’est terminé avec un score final de 110-106 pour les locaux.

Une grande partie de la victoire de Assistants de Washington a été cimenté de 30 points, cinq passes décisives et cinq rebonds de Bradley Beal et les 17 points et quatre rebonds de Rui Hachimura. Les 34 points, sept passes décisives et six rebonds de Caris Levert et les 16 points et 16 rebonds de Deandre Jordan ils n’étaient pas suffisants pour Brooklyn Nets Gagnez le match.

Dans le prochain match de la compétition Assistants de Washington fera face Utah Jazz dans le Vivint Smart Home Arena. Pour sa part, Brooklyn Nets cherchera la victoire contre Atlanta Hawks dans le State Farm Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.