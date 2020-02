Washington Wizards – Brooklyn Nets: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Assistants de Washington prévalu en tant que local à Brooklyn Nets par 113-107 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Charlotte Hornets par 121-107 et après ce match, ils ajoutent un total de trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont également gagné à domicile contre Chicago Bulls par 133-118. Avec ce résultat, pour le moment Assistants de Washington Il resterait en dehors des positions de barrage avec 16 victoires en 47 matchs joués. Pour sa part, Brooklyn Nets, après le match, toujours en position de barrage avec 21 victoires en 47 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

02/02/2020

Agir à 04:33

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il y avait plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont eu une course de 10-0 au cours du quatrième, même si finalement l’équipe à l’extérieur a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 27-36. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, les locaux ont réussi à s’approcher du tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 32-25. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 59-61 points avant la pause.

Au troisième trimestre Brooklyn Nets il a pris ses distances sur le tableau de bord, il a ensuite gagné par huit points (75-83) jusqu’à ce qu’il termine avec un résultat partiel de 22-23 (et un total de 81-84). Enfin, au cours du dernier trimestre, le retour de Assistants de WashingtonEn fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart de 12-2 et a fait la différence maximale (six points) à la fin du trimestre et le trimestre s’est terminé avec un résultat partiel de 32-23. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le score du match avec un résultat de 113-107 en faveur des locaux.

Parallèlement à tout cela, les acteurs les plus Assistants de Washington étaient Bradley Beal et Thomas Bryant, qui a obtenu 34 points, deux passes et six rebonds et 17 points et 10 rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Spencer Dinwiddie et Jarrett Allen, avec 26 points, six passes décisives et quatre rebonds et 13 points, cinq passes décisives et 15 rebonds respectivement.

Dans le prochain match de la compétition Assistants de Washington fera face Guerriers de l’état d’or dans le Capital One Arena. De son côté, le prochain jeu de Brooklyn Nets sera contre Soleils de Phoenix dans le Barclays Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.