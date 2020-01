Washington Wizards – Charlotte Hornets: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Assistants de Washington battre à la maison pour Charlotte Hornets par 121-107 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont subi une défaite à l’extérieur contre Milwaukee Bucks par 151-131, tandis que les visiteurs gagnaient chez eux New York Knicks par 97-92. Assistants de WashingtonAvec ce résultat, il reste pour l’instant en position éliminatoire avec 15 matchs gagnés sur 46 joués. Pour sa part, Charlotte Hornets, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 16 matchs gagnés sur 47 joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

31/01/2020

À 03:33

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, l’équipe visiteuse était le principal protagoniste, en fait, il a obtenu un partiel dans ce quart de 10-1 et est venu gagner par 10 points (14-24) et a terminé avec un 26-33. Par la suite, au deuxième trimestre, les locaux ont réduit les distances, ce qui s’est soldé par un résultat partiel de 29-27. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 55-60 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu un retour de l’équipe à domicile, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart de 15-2 et a atteint une différence de huit points (82-74) jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 31- 19 et 86-79 du total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe à domicile a réussi à se distancer sur le tableau de bord, a augmenté la différence à un maximum de 18 points (121-103), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 35-28. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 121-107 pour Assistants de Washington.

Pendant le match, il a souligné la participation de Bradley Beal et Thomas Bryant, qui a obtenu 34 points, neuf aides et neuf rebonds et 21 points, deux aides et huit rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Ponts de Miles et Terry Rozier, avec 23 points, trois passes décisives et six rebonds et 21 points, trois passes décisives et sept rebonds respectivement.

Le prochain choc de Assistants de Washington sera contre Brooklyn Nets dans le Capital One Arena. Pour sa part, Charlotte Hornets fera face San Antonio Spurs dans le At & t Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.