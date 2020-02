Washington Wizards – Chicago Bulls: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Assistants de Washington prévalu en tant que local à Chicago Bulls par 126-114 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent perdre à la maison avec Grizzlies de Memphis 99-106, tandis que les visiteurs ont également perdu loin de chez eux avec Philadelphia 76ers par 118-111, donc après ce résultat, ils complètent une séquence de sept défaites consécutives. Assistants de WashingtonAvec ce résultat, il est actuellement hors des positions de barrage avec 18 matchs gagnés sur 51 joués. Pour sa part, Chicago Bulls, après le match, il serait hors du Play-off avec 19 victoires en 54 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

Au premier quart, il était dominé par les locaux, ils sont venus gagner par 13 points (33-20) jusqu’à terminer avec un 36-26. Par la suite, au deuxième trimestre Chicago Bulls Il a réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un partiel 10-2 au cours du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 33-36. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 69-62 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les sections locales ont augmenté leur différence, en fait, elles ont atteint un partiel au cours de ce trimestre de 10-0 et ont eu une différence maximale de 21 points (94-73) et ont fini avec un résultat partiel de 31-20 et un 100- 82 global. Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe visiteuse a également réduit les distances, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 12-2, même si cela n’a pas été suffisant pour remporter la victoire du match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 26-32. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le score du match avec un résultat de 126-114 pour Assistants de Washington.

Au cours de la réunion, il a souligné la participation de Bradley Beal et Rui Hachimura, qui a obtenu 30 points, sept aides et quatre rebonds et 20 points, trois aides et quatre rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Zach Lavine et Coups de Satoransky, avec 41 points, quatre passes décisives et neuf rebonds et 19 points, huit passes décisives et deux rebonds respectivement.

Le prochain choc de Assistants de Washington sera contre New York Knicks dans le Madison Square Garden, tandis que Chicago Bulls fera face Charlotte Hornets dans le United Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.