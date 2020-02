Washington Wizards – Cleveland Cavaliers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Cavaliers de Cleveland battre Assistants de Washington en tant que visiteur par 108-113 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les habitants battaient à domicile New York Knicks par 96-114, tandis que les visiteurs ont également battu à domicile Atlanta Hawks par 127-105, complétant une séquence de trois victoires au cours des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, pour le moment Cavaliers de Cleveland Il resterait en dehors des positions de barrage avec 14 victoires en 54 matchs joués. Pour sa part, Assistants de Washington, après le match, il resterait en dehors des play-offs pour l’instant avec 20 victoires en 53 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

22/02/2020

Au premier trimestre, les protagonistes étaient les locaux, en fait, ils ont réalisé un partiel 10-2 et ont eu une différence maximale de 9 points (21-12) et ont conclu avec un 41-32. Après cela, au deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel 11-2 au cours du quatrième et réduit la différence aux valeurs minimales à la fin du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel du 25 au 29. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 66-61 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe à domicile s’est distancée sur le tableau de bord, avait une différence maximale de neuf points (81-72) et a terminé avec un résultat partiel de 21-20 et un mondial 87-81. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de Cavaliers de Cleveland ils ont réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match soit retracé, en fait, ils ont réalisé un partiel de 15-2 et ont atteint une différence de huit points (99-107) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 21-32. Enfin, les joueurs ont clôturé le score du match avec un résultat de 108-113 en faveur de l’équipe visiteuse.

La victoire de Cavaliers de Cleveland il a été fondé sur les 25 points, deux passes décisives et deux rebonds de Collin Sexton et les 16 points, deux passes et 10 rebonds de Cedi Osman. Les 26 points, une passe décisive et trois rebonds de Bradley Beal et les 17 points, trois passes et sept rebonds de Rui Hachimura ils n’étaient pas suffisants pour Assistants de Washington Gagnez le match.

Dans le prochain crash de la compétition, Assistants de Washington fera face Chicago Bulls dans le United Centertandis que le prochain match de Cavaliers de Cleveland sera contre Miami Heat dans le American Airlines Arena. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.