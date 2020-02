Washington Wizards – Dallas Mavericks: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Assistants de Washington battre local à Dallas Mavericks par 119-118 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont subi une défaite à domicile contre Guerriers de l’état d’or par 117-125. De leur côté, les visiteurs ont également perdu chez eux Grizzlies de Memphis par 107-121, ajoutant un total de trois défaites lors de leurs cinq derniers matchs. Assistants de Washington, avec ce résultat, il reste pour le moment hors du Play-off avec 17 matchs gagnés sur 49 joués, tandis que Dallas Mavericks, après le match, il continue dans les positions de barrage avec 31 matchs gagnés sur 51 joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

Pendant le premier trimestre, il y avait des alternances dans le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un partiel de 10-2 pendant le trimestre jusqu’à la fin avec un résultat de 29-33. Puis au deuxième trimestre Assistants de Washington distances réduites sur le tableau de bord, qui se sont soldées par un résultat partiel de 33-31. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 62-64 points avant la pause.

Au troisième trimestre, le tableau de bord a enregistré plusieurs mouvements, qui se sont soldés par un résultat partiel de 30-29 et un total de 92-93. Enfin, au cours du dernier trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 27-25. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 119-118 en faveur des locaux.

Le triomphe de Assistants de Washington il était en partie dû aux 29 points, huit passes décisives et cinq rebonds de Bradley Beal et les 20 points, trois passes décisives et huit rebonds de Davis Bertans. Les 19 points, sept passes décisives et quatre rebonds de Tim Hardaway et les 20 points, trois passes décisives et trois rebonds de Seth Curry ils n’étaient pas suffisants pour Dallas Mavericks Gagnez le match.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Assistants de Washington sera contre Grizzlies de Memphis dans le Capital One Arena. De son côté, le prochain jeu de Dallas Mavericks sera contre Charlotte Hornets dans le Spectrum Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.