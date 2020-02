Washington Wizards – Golden State Warriors: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Guerriers de l’état d’or gagné à l’extérieur pour Assistants de Washington par 117-125 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Brooklyn Nets par 113-107, tandis que les visiteurs ont également remporté la victoire à domicile contre Cavaliers de Cleveland 112-131, terminant une séquence de trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, pour l’instant Guerriers de l’état d’or Il resterait en dehors des positions de barrage avec 11 matchs gagnés sur 50 joués. Pour sa part, Assistants de Washington, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 17 matchs gagnés sur 48 disputés. Vérifiez le classement NBA après le duel.

02/04/2020

À 03:33

CET

SPORT.es

Le premier quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord et a terminé avec un 36-40. Après cela, au cours du deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a augmenté sa différence, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce trimestre de 11-2 et a eu une différence maximale de 11 points (36-47) au cours du quatrième, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 27-32. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 63-72 points avant la pause.

Au troisième trimestre, les visiteurs ont de nouveau pris leurs distances sur le tableau de bord, ont atteint une différence de 19 points (71-90) et ont conclu avec un résultat partiel de 23-27 et 86-99 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les locaux ont de nouveau réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel au cours de ce quart de 11-2, même si cela n’a pas été suffisant pour prendre la victoire du match et le quatrième s’est terminé avec un résultat. partielle du 31-26. Enfin, le match s’est conclu avec un résultat de 117-125 pour Guerriers de l’état d’or.

Pendant le match, Guerriers de l’état d’or il a remporté la victoire grâce à 30 points, deux passes et trois rebonds de Alec Burks et les 22 points, sept passes décisives et six rebonds de Glenn Robinson. Les 43 points, six passes décisives et deux rebonds de Bradley Beal et les 19 points, cinq passes décisives et quatre rebonds de Davis Bertans ils n’étaient pas suffisants pour Assistants de Washington Gagnez le match.

Le prochain choc de Assistants de Washington sera contre Dallas Mavericks dans le Capital One Arena. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Guerriers de l’état d’or les visages seront vus avec Brooklyn Nets dans le Barclays Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.