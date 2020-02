Washington Wizards – Memphis Grizzlies: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Grizzlies de Memphis réussi à gagner contre Assistants de Washington en tant que visiteur 99-106 dans une nouvelle journée NBA. Auparavant, les locaux ont gagné à domicile contre Dallas Mavericks par 119-118, tandis que les visiteurs ont perdu à la maison avec Philadelphia 76ers par 119-107. Grizzlies de MemphisAvec ce résultat, il s’impose en play-offs avec 26 matchs gagnés sur 52 joués. Pour sa part, Assistants de Washington, après le match, il resterait en dehors des play-offs pour l’instant avec 18 victoires en 50 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

02/10/2020

À 02:33

CET

SPORT.es

Au premier quart, il avait comme protagoniste et dominateur l’équipe locale, en fait, l’équipe a obtenu une course de 12-2 et est venue gagner par 10 points (20-10) et a terminé avec un résultat de 30-18. Par la suite, au deuxième trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 25-29. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 55-47 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a de nouveau réduit les distances sur le tableau de bord jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 30-33 et un total de 85-80. Enfin, au cours du dernier trimestre Grizzlies de Memphis réussi à surmonter le résultat, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 13-2 et a augmenté la différence à un maximum de neuf points (96-105) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 14-26. Après tout cela, le match s’est terminé avec un score final de 99-106 pour Grizzlies de Memphis.

Au cours de la réunion, ils ont souligné les actions de JA Morant et Jonas Valanciunas, qui a obtenu 27 points, 10 passes décisives et 10 rebonds et huit points et 18 rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Bradley Beal et Moritz Wagner pour ses interventions lors de la rencontre, avec 26 points, trois passes décisives et quatre rebonds et 19 points, deux passes décisives et neuf rebonds respectivement.

Dans le prochain affrontement NBA, Assistants de Washington jouera contre Chicago Bulls dans le Capital One Arenatandis que le prochain match de Grizzlies de Memphis sera contre Portland Trail Blazers dans le Fedexforum. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.