Washington Wizards – Miami Heat: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Miami Heat réussi à gagner contre Assistants de Washington en tant que visiteur pour 89-100 dans une nouvelle journée NBA. La veille, les locaux ont remporté la victoire à domicile contre Atlanta Hawks par 118-112. De leur côté, les visiteurs ont perdu chez eux avec Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 110-104. Avec ce résultat, Miami Heat Il a 40 victoires en 63 matchs joués, ce qui lui permet de rester en position de barrage, tout en Assistants de Washington, après le match, il resterait en dehors des play-offs pour l’instant avec 23 matchs gagnés sur 62 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

03/09/2020

À 02:43

CET

SPORT.es

Au cours du premier trimestre, la direction était entre les mains de l’équipe visiteuse, a atteint une différence de sept points (0-7) jusqu’à la conclusion avec un 23-29. Après cela, au cours du deuxième trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 31-28. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 54-57 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre, les joueurs locaux des Washington Wizards ont réussi à vaincre le jeu jusqu’à ce qu’ils soient à égalité, ils sont venus gagner par six points (62-56) et ont terminé avec un résultat partiel de 18-15 et un résultat global de 72-72. Enfin, le dernier quart-temps avait autant dominé les joueurs de l’équipe visiteuse, en fait, ils ont réalisé un partiel 16-0 et atteint une différence de 11 points (86-97) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 17-28 , terminant le match avec un résultat final de 89-100 en faveur des visiteurs.

Une grande partie de la victoire de Miami Heat a été cimenté de 27 points, six passes et 14 rebonds de Bam Adebayo et les 23 points, deux passes et sept rebonds de Duncan Robinson. Les 27 points, sept passes décisives et quatre rebonds de Shabazz Napier et les 25 points et deux rebonds de Davis Bertans ils n’étaient pas suffisants pour Assistants de Washington Gagnez le match.

Le lendemain de la NBA, Assistants de Washington fera face New York Knicks dans le Capital One Arena. De son côté, le prochain rival de Miami Heat sera Charlotte Hornets, avec lequel vous verrez les visages dans le American Airlines Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.