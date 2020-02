Washington Wizards – Milwaukee Bucks: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Milwaukee Bucks a remporté la victoire contre Assistants de Washington loin de chez eux par 134-137 un nouveau jour de la NBA. Les habitants viennent de perdre leur maison avec Chicago Bulls par 126-117, donc après ce résultat, ils complètent une série de quatre défaites consécutives. De leur côté, les visiteurs ont gagné à domicile contre Philadelphia 76ers par 119-98, donc après le match, ils accumulent quatre victoires consécutives. Avec ce résultat, Milwaukee Bucks Il compte 48 matchs gagnés sur 56 joués, ce qui lui permet de rester en position de barrage, tout en Assistants de Washington, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage pour l’instant avec 20 victoires en 55 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

Au premier quart, il était dominé par l’équipe visiteuse, avait une différence maximale de sept points (7-14) et a terminé avec un 25-30. Puis au deuxième trimestre, les joueurs de Milwaukee Bucks ils ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 11-2 et ont eu une différence maximale de 11 points (33-44) au cours du quatrième, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 22-27. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 47-57 au compteur.

Au troisième trimestre Milwaukee Bucks il a encore augmenté sa différence, en fait, l’équipe a obtenu un partiel pendant ce quart de 14-2 et a atteint une différence de 20 points (51-71) jusqu’à ce qu’elle se termine avec un résultat partiel de 35-38 (et un 82-95 total). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe à domicile ont réussi à vaincre le match jusqu’à ce qu’ils obtiennent l’égalité, en fait, ils ont obtenu un partiel de 14-2 et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 41-28. Après tout cela, le jeu est arrivé à la fin du quatrième avec une égalité à 123-123, donc le jeu a dû être prolongé jusqu’à une extension.

L’extension a eu des alternances sur le tableau de bord et s’est terminée avec un résultat partiel de 11-14, le résultat final étant de 134-137 en faveur de Milwaukee Bucks.

Une grande partie de la victoire de Milwaukee Bucks a été cimenté à partir de 40 points, cinq passes décisives et cinq rebonds de Khris Middleton et les 22 points, deux passes et 14 rebonds de Giannis Antetokounmpo. Les 55 points, trois passes décisives et deux rebonds de Bradley Beal et les 27 points, sept passes décisives et quatre rebonds de Shabazz Napier ils n’étaient pas suffisants pour Assistants de Washington Gagnez le match.

