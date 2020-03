Washington Wizards – New York Knicks: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Assistants de Washington gagné à domicile pour New York Knicks par 122-115 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Miami Heat par 89-100. De leur côté, les visiteurs ont remporté la victoire à domicile contre Detroit Pistons par 96-84. Avec ce résultat, pour l’instant Assistants de Washington il resterait hors des positions de barrage avec 23 victoires en 63 matchs joués, tandis que New York Knicks, après le match, il resterait en dehors du play-off avec 20 victoires en 64 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

03/11/2020

À 02:53

CET

SPORT.es

Au premier quart, il était mené par les locaux, en fait, ils ont atteint un partiel de 14-2 au cours du quatrième et ont augmenté la différence à un maximum de 14 points (18-4) et ont terminé avec un résultat de 36-31. Après cela, au deuxième trimestre, les visiteurs ont réussi à surmonter le résultat, en fait, ils ont réalisé un autre partiel dans ce trimestre de 11-2 et sont venus gagner de 16 points (52-68) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel du 18 au 39. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 54-70 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre Assistants de Washington retraçant le jeu jusqu’à atteindre l’égalité, en fait, l’équipe a obtenu un partiel pendant ce quart de 14-2 et a réduit la différence aux valeurs minimales à la fin du trimestre et a conclu avec un résultat partiel de 33-17 et un 87-87 de résultat global Enfin, au cours du dernier trimestre, les locaux ont été les principaux protagonistes, en fait, ils ont réalisé un score partiel de 12-2 et ont eu une différence maximale de 14 points (113-99), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 35-28 . Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 122-115 pour les joueurs de l’équipe locale.

Au cours de la réunion, ils ont souligné les actions de Bradley Beal et Shabazz Napier, qui a obtenu 40 points, sept aides et trois rebonds et 21 points, six aides et trois rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Frank Ntilikina et Bobby Portis pour leurs actions pendant le match, avec respectivement 20 points, 10 passes décisives et deux rebonds et 20 points, cinq passes décisives et six rebonds.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Assistants de Washington sera contre Boston Celtics dans le Td Garden. De son côté, dans le prochain match, New York Knicks cherchera la victoire contre Atlanta Hawks dans le State Farm Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.