WCS roule dur, dunks sur Nikola Jokic, Paul Millsap

Après avoir roulé fort dans le panier, le grand homme des Mavericks de Dallas, Willie Cauley-Stein, l’a renversé sur Nikola Jokic et Paul Millsap des Denver Nuggets.

Cauley-Stein et JJ Barea ont parfaitement exécuté un jeu de pick-and-roll qui a rendu les Nuggets sans défense. Pour rappel, Cauley-Stein faisait partie des acquisitions commerciales des Mavs plus tôt cette année. L’équipe l’a apparemment attiré par sa longueur et son athlétisme. Et dans la pièce ci-dessous, Cauley-Stein mérite qu’il valait la transaction.

Willie Cauley-Stein lance un dunk MASSIVE pic.twitter.com/t1sridzPFH

– The Render (@ TheRenderNBA2) 12 mars 2020

Cauley-Stein était le sixième choix au total lors du repêchage de la NBA 2015. Pour sa carrière, il a une moyenne de 9,8 points, 6,4 rebonds, 1,6 passes décisives en 23,9 minutes.

Lors de ses premiers matchs avec les Mavs, le gros joueur est en moyenne de 12 minutes par match. Cela pourrait indiquer que l’entraîneur-chef Rick Carlisle cherche toujours à utiliser efficacement le grand homme. Son jeu avec Barea a peut-être donné à Carlisle un signe sur la façon de l’utiliser.

–

Suivez ClutchPoints sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook. Nous pouvons également être trouvés sur Flipboard où vous pouvez vous abonner et nous suivre.

Tout notre contenu NBA peut être trouvé sur la section NBA de la page d’accueil ClutchPoints ici. Pour tout notre contenu de basketball universitaire, cliquez ici.

Suivez les matchs de la NBA en direct en téléchargeant l’application ClutchPoints et en vous dirigeant vers l’onglet des scores dans la section NBA.

Vous pouvez écouter et vous abonner au podcast Battle for LA sur les podcasts Apple, Spotify et Soundcloud. Vous pouvez également trouver de nouveaux épisodes de Battle for LA, le podcast ClutchPoints NBA et Establish the Pass sous l’onglet Podcast sur la page d’accueil ClutchPoints.