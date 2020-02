Week-end All-Star NBA 2020: événements, programme télévisé, comment regarder en ligne

Le week-end des étoiles NBA 2020 est enfin arrivé avec une multitude d’événements prévus pour la période de trois jours.

Plusieurs joueurs des Los Angeles Lakers devraient participer à certaines des festivités, garantissant ce qui devrait être un week-end passionnant de basket-ball au United Center de Chicago.

Le coup d’envoi de vendredi est la pratique NBA Rising Stars. Les résultats du Hall of Fame Class of 2020 seront annoncés plus tard, suivis du NBA All-Star Celebrity Game.

Fin de la soirée est le match des étoiles montantes de la NBA auquel plus d’une douzaine des stars les plus brillantes de la ligue exposeront leurs compétences devant un public national.

Samedi débutera avec la disponibilité des médias et les pratiques pour le match des étoiles. Plus tard dans l’après-midi, le commissaire de la NBA, Adam Silver, devrait s’adresser aux médias.

All-Star Saturday Night clôture une journée pleine d’action avec le Taco Bell Skills Challenge et le MTN Dew 3-Point Contest. La soirée se terminera par le concours AT&T Slam Dunk alors que Dwight Howard participe à la compétition pour la première fois depuis 2008.

Le dernier jour du week-end All-Star commence avec le brunch annuel NBA Legends. Tous les regards seront alors tournés vers le 69e match des étoiles de la NBA avec LeBron James commandant son équipe contre celle de Giannis Antetokounmpo.

James a sélectionné son coéquipier Anthony Davis avec le choix n ° 1 au repêchage des étoiles NBA 2020. L’entraîneur-chef des Lakers Frank Vogel occupera en outre le même poste pour l’équipe LeBron.

L’équipe LeBron portera le n ° 2 sur ses maillots en l’honneur de Gianna Bryant et l’équipe Giannis portera le n ° 24 en hommage à Kobe Bryant.

Le jeu d’exhibition présente un nouveau format cette saison, car les deux équipes s’affronteront pour gagner chaque trimestre pour leurs œuvres caritatives respectives. Le quatrième trimestre ne sera pas chronométré car chaque équipe jouera à un score cible final. Le jeu ne peut se terminer qu’avec un panier ou un lancer franc effectué plutôt que le temps qui s’écoule.

Consultez le calendrier complet avec les horaires des événements et les informations télévisées ci-dessous:

Vendredi 15 février

9:00 AM PT: Entraînement NBA Rising Stars, NBA TV

14 h 00, heure du Pacifique: Annonce de la promotion 2020 du Temple de la renommée, NBA TV

16 h 00, heure du Pacifique: match des stars NBA All-Star, ESPN

6:00 PM PT: NBA Rising Stars Game, TNT

Samedi 16 février

7 h 30, heure du Pacifique: Journée d’entraînement et de médias des étoiles de la NBA présentée par AT&T, NBA TV

16 h 00 HP: commissaire aux médias Adam Silver, NBA TV

17h00 PT: State Farm All-Star Saturday Night, TNT

Dimanche 17 février

9:00 AM PT: Brunch NBA Legends, TV NBA

17h00 PT: 69e match des étoiles NBA, TNT