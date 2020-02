Week-end All-Star «spécial» pour Chris Paul

“C’était amusant.”

C’est ce que Chris Paul a dit alors qu’il était assis sur le podium après la victoire de 157-155 de Team Lebron sur Team Giannis lors du match des étoiles de dimanche soir.

Paul a marqué un record de 23 points en carrière avec six passes décisives, plaidant pour son deuxième MVP All-Star Game, bien que l’honneur du premier MVP All-Star de Kobe Bryant ait fini par aller à Kawhi Leonard.

Paul a prouvé qu’il était toujours le joueur de calibre All-Star que les fans s’étaient habitués à voir au cours de sa course de neuf ans au cours de laquelle il a été sélectionné à chaque match de 2008 à 2016.

Le hiatus de trois ans entre les All-Star Games a contribué à rendre cette année plus significative.

“Le week-end était spécial parce que pour moi je n’avais plus joué dans le jeu depuis 2016”, a déclaré Paul. «C’était amusant, surtout d’avoir ma famille, mes enfants ont la chance de vivre ce genre de choses avec moi.»

Dans l’ensemble, le All-Star Game était bien plus que de simplement s’amuser cette année.

La ligue a fait de grands efforts pour honorer le regretté Kobe Bryant, avec plusieurs hommages tout au long du week-end, y compris tous les membres de l’équipe Giannis portant le n ° 24 de Kobe et tous les membres de l’équipe LeBron portant la n ° 2 de sa fille Gianna.

Bien qu’ils voulaient honorer Kobe, Paul a admis que c’était parfois difficile tout au long du week-end.

«C’était difficile tôt, surtout tôt», a révélé Paul. «Pour beaucoup d’entre nous, c’est encore surréaliste. Ce n’est pas réel tant que vous n’avez pas commencé à montrer des photos et à en parler. Mais je pense que la meilleure façon d’honorer Kobe, Gigi et toutes les personnes impliquées était de jouer comme nous avons joué. »

Paul a également déclaré qu’il aimerait voir la NBA continuer à faire jouer les deux équipes pour la charité dans le All-Star Game, une autre nouvelle composante du jeu qui a été mise en œuvre cette année. Il a dit que sans les fans, il n’y avait aucune raison pour que le All-Star Game existe.

«Parfois, les gens perdent de vue l’objectif du All-Star Weekend. C’est vraiment un grand «merci» aux fans et à toutes les personnes qui nous soutiennent », a déclaré Paul. “Nous allons là-bas et nous rivalisons nuit et nuit, mais il n’y a pas de” nous “sans les fans.”

Le match des étoiles NBA 2021 aura lieu le dimanche 14 février à Indianapolis.

