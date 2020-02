Wendell Carter Jr. devrait revenir contre Knicks

Le centre des Chicago Bulls, Wendell Carter Jr., ne confirmerait pas avec une certitude à 100% qu’il serait de retour dans l’alignement pour le match de samedi contre les Knicks de New York, mais ce pourcentage reste toujours extrêmement élevé, à 80-90%.

Wendell Carter Jr a déclaré qu’il y avait environ 80 à 90% de chances qu’il joue samedi contre les Knicks. Il aura probablement une restriction de minutes à son retour

– Jamal Collier (@JamalCollier) 27 février 2020

Le retour de Carter coïncide avec la nouvelle de jeudi que la blessure au pied / cheville de Luke Kornet l’empêchera de rester au moins pendant les 6-8 semaines à venir, mettant ainsi fin à sa saison régulière. Avec seulement Daniel Gafford et Cristiano Felicio disponibles à la place centrale avant le retour potentiel de Carter, l’entraîneur-chef Jim Boylen accueillera sûrement à nouveau le joueur de 20 ans.

Carter est hors du mélange depuis le 6 janvier en raison d’une blessure à la cheville. Avant cela, il avait commencé chacun des 37 premiers matchs des Bulls, avec une moyenne de 11,7 points et 9,9 rebonds en 30 minutes par match. Après avoir tiré 48,5% au cours de sa saison recrue, Carter a augmenté ce nombre à 53,7% cette année.

La zone avant des Bulls a été gravement entravée par des blessures, Carter étant la plus flagrante. Lauri Markkanen (cheville), Otto Porter Jr. (pied) et Chandler Hutchison (épaule) sont toujours en dehors du mélange, avec devrait indiquer l’importance du rôle que Carter jouera à son retour. Dans cet esprit, il a indiqué que s’il était capable de jouer contre les Knicks, il ferait face à une limite de minutes.

Carter s’est adapté pour les deux rencontres précédentes contre New York cette saison et a enregistré un double-double dans chacune d’elles. En prenant en compte la saison dernière, Carter a récolté en moyenne 16 points et 11,7 rebonds contre les Knicks pour sa carrière, ce qui devrait être de bon augure pour Chicago alors qu’ils tentent de faire un dernier effort lors d’une poussée éliminatoire avec une victoire samedi.