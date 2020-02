Westbrook ajoute à la vague de tirs en carrière alors que les Rockets remportent une cinquième consécutive

Russell Westbrook et James Harden ont combiné pour 63 points sur 60% des tirs alors que les Houston Rockets ont remporté une cinquième victoire consécutive avec un éclatement de 140-112 (score de la boîte) des Grizzlies de Memphis en visite mercredi soir.

Westbrook a mené Houston en marquant et en rebondissant avec 33 et neuf, respectivement, tandis que Harden était deuxième avec 30 et sept. Mieux encore, les 38-20 Rockets – dirigés par le duo All-Star 2020 d’anciens MVP – ont maintenant remporté huit des 10 matchs et sont les 18 meilleurs matchs de la saison sur 0,500.

Les Grizzlies (28-30), qui restent à la huitième et dernière place des séries éliminatoires de la Conférence de l’Ouest, ont été distancés de 22 points par Dillon Brooks.

Depuis le 5 février, Houston a échangé pour Robert Covington et le passage permanent à une gamme plus petite – conçue pour offrir une polyvalence défensive et un espacement au sol – Westbrook a dépassé 52% des tirs dans les six de ses matchs, et il a marqué plus de 30 points sur cinq. d’eux.

Avant cette série, la séquence de matchs consécutifs la plus longue de 12 matchs consécutifs de Westbrook en NBA avec 52% ou plus de tirs était de trois.

Les Rockets ont remporté cinq de ces six matchs lors de la vague de Westbrook, avec toutes les victoires à deux chiffres. La seule défaite était sur un buzzer-batteur très improbable de Bojan Bogdanovic de l’Utah.

La défense polyvalente de Houston a également été une grande histoire mercredi, les Rockets prenant une avance de 35-17 après le premier quart. C’est la troisième fois en février que les Rockets gardent un adversaire en dessous de 20 points au premier quart et ils ont une fiche de 3-0 dans ces matchs.

Avant février et le passage à une composition plus petite, Houston n’avait tenu qu’un adversaire en dessous de 20 points au premier trimestre une fois toute la saison.

Covington a ouvert la voie en zone avant avec six rebonds et trois blocs, lui donnant 18 tirs bloqués au cours de ses cinq derniers matchs.

Memphis a terminé avec 112 points, mais 65 d’entre eux sont venus en seconde période après la fin du match. Houston a pris un avantage écrasant de 82-47 moins de deux minutes après le troisième trimestre.

Les gardes de réserve Austin Rivers et Ben McLemore ont poursuivi leurs tirs chauds des dernières semaines, combinant 34 points sur 13 tirs sur 18 (72,2%) et 7 sur 12 sur 3 points (58,3%).

Le centre de sauvegarde Jeff Green, qui a annoncé avant le match qu’il avait accepté un contrat de fin de saison avec les Rockets, a récolté 11 points sur 50% des tirs à 3 points, ainsi que cinq rebonds et quatre passes décisives.

Grâce à l’éruption, aucun starter de Houston n’a joué 35 minutes. À part Westbrook (34), personne sur la liste n’a même joué 30 minutes.

Les Rockets auront désormais deux jours de repos avant de retourner à l’action samedi soir à Boston. Le tipoff de TD Garden est prévu à 19h30. Central, avec le jeu télévisé sur une émission nationale ABC.

.