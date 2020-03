Westbrook et Harden citent un mauvais effort alors que les Knicks mettent fin à la séquence de 6 matchs des Rockets

La récente séquence de victoires des Houston Rockets s’est terminée à six matchs alors que les New York Knicks ont gagné à domicile lundi soir, 125-123 (score à la case).

Les Knicks (19-42) ont surmonté un écart de talent contre Houston (39-21) en écrasant les Rockets plus petits avec un rebond de 65-34.

Les Rockets ont traîné jusqu’à 19 points à la fin du troisième quart avant que Russell Westbrook et James Harden ne les ramènent. Cependant, ils n’ont pas pu surmonter la bosse, Harden manquant un lay-up dans la dernière minute qui aurait mis les Rockets d’un point.

Westbrook a ensuite raté un tir de milieu de gamme sur le buzzer qui aurait envoyé le match en prolongation. Au lieu de cela, les Knicks n’ont célébré que leur 10e victoire en 30 matchs cette saison au Madison Square Garden.

Westbrook a récolté 24 points et neuf rebonds, mais sa soirée de tirs de 9 sur 19 (47,4%) a brisé une séquence de sept matchs consécutifs avec plus de 52% de tir sur le terrain.

Après avoir tourné la cheville dans les premiers instants du match, Westbrook est resté mais a réalisé six revirements de jeu en 37 minutes.

Harden a mené les Rockets avec 35 points et huit passes, mais il n’a tiré que 8 des 22 au total (36,4%) et 3 des 13 sur 3 points (23,1%). Lors des interviews d’après-match, les anciens MVP et les All-Stars de 2020 ont cité les problèmes d’effort au début du jeu comme la principale raison de la perte inattendue.

Houston a traîné de 21 points au milieu du deuxième trimestre. Pour le match, Harden a égalé son plus bas niveau de la saison avec seulement deux rebonds en 39 minutes.

Les attaquants partants Danuel House Jr. et Robert Covington ont chacun marqué 20 points et combiné pour 10 points à 3 points en 22 tentatives (45,5%), ce qui a permis à Houston de rester à distance de frappe. Le centre vétéran P.J. Tucker n’a pas marqué et n’a eu que cinq rebonds en 34 minutes, seulement deux nuits après avoir inscrit neuf points et 13 rebonds lors d’une victoire clé à Boston.

Les Knicks ont été menés par 27 points sur 55,6% des tirs du recrue RJ Barrett, mais ils avaient également quatre joueurs (Bobby Portis, Mitchell Robinson, Frank Ntilikina et Wayne Ellington) à deux chiffres sur le banc. Les réserves de New York ont ​​devancé Houston par une marge de 59-24.

Les grands Knicks Julius Randle, Taj Gibson et Mitchell Robinson ont frappé les plus petits Rockets avec un total de 39 rebonds en 78 minutes.

Houston revient en action jeudi avec un match à domicile décisif contre les Clippers de Los Angeles (41-19), qu’ils traînent maintenant par deux matchs pour la place de n ° 2 au classement de la Conférence Ouest. Avec une télédiffusion nationale TNT, le tipoff est prévu à 19h00. de Toyota Center.

