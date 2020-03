Westbrook marque 41 alors que les Rockets prolongent leur séquence à six à Boston

Russell Westbrook a marqué un sommet de 41 points, et Robert Covington a récolté 16 rebonds, un sommet en carrière, alors que les Rockets de Houston ont prolongé leur séquence de victoires à six matchs avec une passionnante victoire de 111-110 en prolongation (score de la boîte) samedi soir à Boston.

James Harden a connu des difficultés sur le terrain avec 21 points sur un tir de 7 sur 24 (29,2%), et il a eu un chiffre d’affaires crucial tard dans la réglementation.

Mais le All-Star 2020 et ancien joueur par excellence a été embrayé tard dans les heures supplémentaires avec un vol et deux lancers francs dans les 30 dernières secondes, qui ont finalement fait la différence dans une finition intense et frénétique.

Les Rockets (39-20) ont maintenant remporté neuf de leurs 11 derniers matchs, tandis que les Celtics (41-18) ont perdu pour la troisième fois seulement lors de leurs 14 dernières sorties. Dans les aperçus potentiels de la finale de la NBA, deux de ces pertes ont été subies par Houston.

Les 41 points de Westbrook ont ​​été obtenus en 16 soirs sur 27 (59,3%) sur le terrain, prolongeant sa séquence de matchs consécutifs avec une précision de tir de plus de 52% à sept. Il a marqué plus de 30 points dans six d’entre eux.

Avant ces sept derniers matchs, la plus longue séquence de ce type par l’ancien joueur par excellence au cours de ses 12 premières saisons en NBA a été de trois matchs.

Jayson Tatum a mené les Celtics avec 32 points et 13 rebonds, bien que la défense de Covington et P.J. Tucker ait aidé à le limiter à une nuit inefficace de 9 sur 27 (33,3%) sur le terrain.

Covington et Tucker ont combiné pour six tirs bloqués et 29 rebonds sur la ligne de front de Houston, avec six des 13 planches de Tucker en attaque.

Marcus Smart et Jaylen Brown ont ajouté 26 et 22 points, respectivement, et chacun avait un 3 points pour les Celtics dans les 15 dernières secondes de règlement pour forcer une prolongation improbable. Houston avait mené par six avec moins de 40 secondes à faire au quatrième quart avant le rallye de Boston.

Les Rockets ont connu un retour en force plus tôt dans le match, avec un retard de 17 points dans une première moitié bâclée. En tout, les 45 points de Houston au premier semestre ont été un creux de la saison.

Mais ils ont résisté à la défense, et les Rockets ont finalement lancé l’offensive avec 15 points à 3 points – bien qu’il ait fallu 55 tentatives (27,3%). Les Celtics sont entrés samedi au quatrième rang de la NBA en défense nette, et ils ont fait travailler dur Houston pour obtenir des looks de qualité.

Mais les Rockets ont fait leur propre déclaration défensive dans la dernière ligne droite, détenant Boston sans but au cours des 2:48 finales des prolongations.

Signe de l’importance de l’épreuve de force télévisée à l’échelle nationale contre les prétendants, la zone arrière des étoiles de Houston de Westbrook et Harden s’est immédiatement embrassée une fois le match final.

Les Rockets tenteront de mener leur séquence de victoires à sept matchs lorsqu’ils visiteront les New York Knicks (18-42) lundi soir. Le départ du Madison Square Garden est prévu à 18h00. Central.

