William «Worldwide Wes» Wesley ne devrait plus rejoindre le front office des New York Knicks – The Athletic

Après des discussions internes avec les New York Knicks sur la possibilité que “Worldwide Wes” rejoigne la franchise dans un rôle de front office aux côtés de l’agent de joueurs Leon Rose, William Wesley ne devrait plus rejoindre la franchise à quelque titre que ce soit, selon des sources de la ligue. L’Athletic.

Wesley, le partenaire commercial de Rose, mieux connu sous le nom de «Worldwide Wes» dans la NBA, a travaillé dans plusieurs entreprises et dans l’ombre de l’industrie pendant des années. Il a un partenariat de longue date avec Rose, qui en tant qu’agent de joueurs à la Creative Artists Agency représente des joueurs tels que Joel Embiid, Devin Booker, Chris Paul, Karl Anthony-Towns, Carmelo Anthony et Kyle Kuzma. On pense que les Knicks auraient sûrement un poste pour Wesley s’il avait un intérêt dans un rôle de front-office, mais que ses autres entreprises commerciales rendaient un titre officiel peu probable.

Pour les Knicks et Rose, un processus lui permettant de quitter la CAA doit se jouer avant de pouvoir signer son …

.