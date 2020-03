Williams voit comment Jason Kidd pourrait devenir le prochain entraîneur-chef de Brooklyn

Jacque Vaughn n’a même pas été entraîneur-chef des Nets depuis une semaine et tout le monde spécule déjà qui sera la personne qui le remplacera à la fin de la saison – ce qui est le calendrier que Brooklyn a fixé pour son règne, à ce stade .

Plusieurs noms ont été jetés depuis que les Nets ont annoncé samedi que l’organisation et Kenny Atkinson s’étaient séparés. Certains pensent que Vaughn pourrait conserver son poste.

Jay Williams n’a pas inscrit Vaughn parmi ses deux candidats sur «Get Up!» D’ESPN lundi, bien qu’il ne l’ait pas exclu:

Je pense que vous avez besoin de quelqu’un qui peut gérer les ego. Et je pense qu’un gars Ty Lue est une option. Je pense qu’un gars comme Jason Kidd est une option. Je pense que vous avez besoin de quelqu’un que Kevin Durant et Kyrie Irving peuvent regarder et dire: «Ce gars est en phase avec ce match. Ce gars-là a déjà remporté des championnats. “Il est de calibre de joueurs qu’il a pu les diriger.

Au cours de la discussion sur le départ d’Atkinson, Williams a également souligné qu’il pensait que les Nets, en tant qu’organisation, avaient décidé de ce changement de direction – pas des acteurs spécifiques:

Je pense finalement que cette équipe – l’équipe – a décidé qu’elle n’était pas la bonne personne pour les amener là où ils voulaient aller.

.