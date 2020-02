Willy Hernangómez a joué à nouveau et a offert une bonne image

Willy Hernangómez Elle se poursuit dans une spirale difficile pour un professionnel. Il ne semble y avoir rien à reprocher à l’espagnol quand il a l’occasion de jouer, mais James Borrego Il insiste pour faire une rotation chaotique en sacrifiant tout soupçon de continuité et de rôle fixe dans l’équipe de Willy. Après deux matchs sans aller sur le terrain, le pivot du Charlotte Hornets Il a joué 9 minutes, avec 6 points, 3 rebonds et 1 passe décisive. Il a en moyenne 10,2 minutes jusqu’à présent cette année, avec 5,5 points et 3,4 rebonds.

