Wilson Chandler au lieu de Thaddeus Young à 12 ans

Nous continuons à regarder en arrière sur les projets antérieurs de l’histoire des Philadelphia 76ers en attendant la reprise de la NBA. Jusqu’à présent, nous avons examiné de nombreux projets, mais nous examinons maintenant le projet de 2007 où les Sixers détenaient le 12e choix.

La saison 2006-07 n’a pas été amusante pour Philadelphie. L’équipe a échangé l’icône de la franchise, Allen Iverson, pour les 15 matchs de Denver Nuggets dans la saison, puis ils ont sorti Chris Webber en janvier dans le but de revitaliser un produit devenu fade. Ainsi, ils se sont concentrés sur le développement continu d’Andre Iguodala et d’un nouveau meneur dans Andre Miller alors que l’équipe chutait à un record de 35-47.

Avec cela est venu le 12e choix du repêchage et ils ont sélectionné Thaddeus Young de Georgia Tech qui allait devenir un incontournable de l’équipe pendant longtemps. Il jouerait en fait un rôle clé dans l’équipe des Sixers 2007-08 qui a étonnamment atteint les séries éliminatoires.

Cependant, Bleacher Report a fait une refonte de 2007 et Young a tôt pour les Milwaukee Bucks à 6. Par conséquent, les Sixers ont sélectionné Wilson Chandler parmi DePaul à 12 ans.

B / R:

Denver a acquis Chandler des Knicks dans l’accord de Carmelo Anthony à la date limite de 2011, et il a surmonté des blessures répétées pour avoir une solide course de plus de six ans comme un attaquant à Denver. Il a rebondi depuis lors, mais est resté dans la ligue en tant qu’aile vétéran productive.