Wilson Chandler ouvre la conversation de Markelle Fultz avec Sixers

L’ère Markelle Fultz sera toujours considérée comme l’une des plus déroutantes pour les Philadelphia 76ers. Les Sixers ont fait un grand pas lors du repêchage en 2017 pour passer à la sélection de Fultz avec le premier choix global et il y avait une tonne de battage médiatique et d’excitation autour de lui.

Ensuite, c’est devenu bizarre.

Il a manqué beaucoup de temps avec une étrange blessure à l’épaule dont personne ne savait d’où cela venait et il a ensuite été accusé d’avoir des «yips», ce qui signifie que tout était mental. Il a disputé un total de 33 matchs en environ une saison et demie à Philadelphie avant d’être transféré au Orlando Magic.

Wilson Chandler, qui est maintenant avec les Brooklyn Nets, mais a joué avec Fultz pendant sa courte période à Philadelphie, a ouvert la situation de Fultz avec Mirin Fader de Bleacher Report. Il avait ceci à dire à propos de l’accusation selon laquelle Fultz avait les «yips» en disant à Fader:

«Il y avait des rumeurs sur sa santé mentale. Je ne pense pas que ce soit juste », a déclaré l’ancien coéquipier des Sixers, Wilson Chandler, qui fait maintenant partie des Brooklyn Nets. «Comment les gens savent-ils? Personne autour de lui. Personne n’interagit avec lui. Ils ne voient pas ce qu’il fait avec ses coéquipiers ou sa famille. »

Fultz connaît une saison d’évasion avec Orlando en moyenne 11,8 points et 5,1 passes décisives et il est devenu le gardien de point de départ régulier du Magic, mais les fans de Sixers se souviendront de lui surtout en costume plutôt qu’en uniforme.

La ville de Philadelphie n’a pas détesté Fultz malgré le fait que son séjour dans la ville de l’amour fraternel ait été l’une des époques les plus frustrantes de l’histoire des Sixers. En fait, ils l’ont soutenu plus que la plupart des athlètes de cette ville. Ils ont explosé juste au moment où il prendrait des photos, sans parler d’en faire, ils se sont enracinés pour qu’il réussisse, peu importe ce qu’il fallait pour y arriver.

Lorsque Fultz et le Magic feront leur seul voyage au Wells Fargo Center le 5 avril, il y aura probablement encore plus de huées des fidèles de Philadelphie. Cependant, c’est plus simplement un produit de lui portant un maillot Magic plus que ce qui s’est passé ici avec les Sixers.

