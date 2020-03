Wilson Chandler se déchaîne à propos d’un appel qu’il a eu pendant son auto-isolement

Les Brooklyn Nets ont annoncé mardi que quatre de leurs joueurs étaient positifs pour COVID-19, mais ils n’ont divulgué aucun nom au cours du processus. L’attaquant de superstar de Brooklyn, Kevin Durant, a révélé qu’il était l’un des joueurs des Nets qui ont été testés positifs et qu’il était asymptomatique. Deux des trois autres réseaux étaient également asymptomatiques.

Après l’annonce des Nets, un autre attaquant de Brooklyn, Wilson Chandler, a eu un appel téléphonique peu recommandable avec le directeur de son immeuble. Il a expliqué dans The Players’s Tribune qu’il avait quitté son appartement pour prendre un calepin dans sa voiture, et il avait également attrapé une livraison de Whole Foods à la réception.

Après cela, Chandler a reçu l’appel de son directeur de bâtiment. Il a ensuite partagé une partie de l’échange sur Twitter:

Le directeur du bâtiment m’a appelé en disant: «Oh, j’ai vu que les joueurs des Nets avaient le virus. Nous aimerions connaître votre statut. Et si vous pouviez rester en dehors du hall, etc. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre notre personnel. »

Inutile de dire que Chandler n’était pas content.

Je n’ai même pas demandé si j’allais bien, un. Et deuxièmement, elle ne m’a pas demandé si j’avais subi un test et si c’était négatif ou positif. cet homme de construction. Je rentre à la maison.

Doit être de plus de 300 personnes dans ce bâtiment qui va et vient. Plus les livraisons Fed Ex et UP, Amazon, etc., cette dame.

Bien qu’il ait dit qu’il rentrait chez lui – qui est dans le Michigan – sur Twitter, Chandler a écrit dans son article pour The Players’s Tribune “c’est probablement dans le meilleur intérêt de ma famille si je reste ici, vous savez?” Il ajouta:

Cela ne valait tout simplement pas la peine, en voyage, le risque de tomber malade, puis de rendre ma grand-mère malade, car les personnes âgées, avec un système immunitaire moins fort, sont les plus touchées par la couronne. C’était ma peur.

En plus des Nets, les membres de six autres franchises NBA se sont révélés positifs pour COVID-19.

