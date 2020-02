Wizards vs. Knicks Cotes, pronostics et pronostics: une équipe de New York reposée a-t-elle l’avantage?

Assistants chez Knicks Odds & Betting Picks

Propagation: Knicks -2,5

Plus / Moins: 230

Heure: 19 h 30 ET

Les Knicks… sont favorisés?

New York affrontera les Wizards ce soir, qui sont sur la deuxième étape consécutive, après une belle victoire contre les Bulls.

Les Knicks les plus reposés ont-ils l’avantage ici? Nos experts discutent ci-dessous.

La tendance des paris à connaître

Les New York Knicks n’ont pas été favorisés pendant de nombreux matchs de la saison – et vous pouvez imaginer pourquoi – mais quand ils ont été favorisés, ils ont été un pari assez solide. Ils ont une fiche de 7-3 en direct et contre l’écart (ATS) comme favoris cette saison et ont couvert leurs cinq derniers matchs à cet endroit.

Rapport Wizards-Knicks Sharp

Le spread n’a pas reçu une tonne d’action jusqu’à présent aujourd’hui: nous avons suivi un seul mouvement de vapeur, qui était sur les Knicks à -2,5. Cela l’a déplacé à Knicks -3 à partir de ce nombre d’ouverture, et il y restera probablement, sauf action brutale supplémentaire étant donné que la majorité des paris (62%) et de l’argent (65%) sont sur les assistants.

La plupart des objets tranchants ont ciblé ce sur / sous, bien qu’ils semblent être quelque peu en désaccord sur le nombre. Nous avons d’abord suivi un mouvement de vapeur sur le dessus à 228,5, puis les parieurs l’ont de nouveau frappé à plus de 230, mais récemment, nous avons vu un mouvement de vapeur sur le moins de 230.

En conséquence, il revient au nombre d’ouverture de 228,5. Il y a une grande différence entre les paris et l’argent dans celui-ci, ce qui est intéressant: 73% des paris sont sur le dessus, mais 80% des paris sont sur le dessous, ce qui suggère que c’est le côté le plus net.

Mears: Fade the Wired Wizards?

Mon collègue, John Ewing, a écrit un article aujourd’hui sur la sous-évaluation des équipes consécutives juste avant la pause des étoiles. Au cours des deux dernières nuits précédant les vacances de ces joueurs, les équipes B2B ont historiquement couvert l’écart à seulement 41,1%. (Les équipes à cet endroit ont eu raison d’environ 50% dans toutes les autres situations, dans un certain contexte.)

Les deux équipes ont été démolies ces derniers temps, se classant autour de la moyenne de la ligue dans le classement net au cours des deux dernières semaines. Les Knicks ont remporté quatre matchs de suite avant de tomber contre les Hawks dans une situation de retour tardif, et ils ont en fait joué au basket-ball intelligent récemment. Ils frappent les planches et gagnent à cet égard, tout en maintenant leurs adversaires à des possessions plus difficiles en demi-zone.

Ce sera la clé contre les Wizards, qui se classent parmi les cinq premiers au rythme des dernières semaines et aiment sortir en transition pour un look facile. Ils ont eu du mal à le faire lors des deux premières rencontres contre Washington, mais ce sera critique ce soir.

Peut-être que la plus grande question ce soir est de savoir si les sorciers peuvent se lever pour ce jeu et toucher 3 points. Ces derniers temps, les Knicks ont vraiment attaqué la jante au lieu de tirer au-delà de l’arc, ce qui est bien, surtout contre une équipe de Wizards qui se classe parmi les cinq derniers pour protéger la jante, mais ils seront désavantagés dans le jeu de mathématiques. Mais si les sorciers ont les jambes fatiguées, cela peut tomber en faveur des Knicks.

Compte tenu de la tendance à la décroissance des équipes consécutives avant la pause des étoiles, j’ai pris une petite position sur les Knicks à -2,5, bien que je ne pousserais probablement pas au-delà de -3 ici.

