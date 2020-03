WNBA aura un projet virtuel en avril; pourrait être un modèle pour la NBA

La WNBA tiendra une ébauche virtuelle en avril pour atténuer le risque qu’une ébauche en personne présenterait à la lumière de la pandémie mondiale de coronavirus, rapporte Mechelle Voepel d’ESPN.

Une telle décision pourrait représenter ce que la NBA pourrait également choisir de faire si les événements mondiaux continuent à entraver la sécurité des rassemblements à grande échelle pendant un certain temps, ce qui semble de plus en plus être le cas sur la base de l’estimation d’un certain nombre d’éminents experts. des scientifiques comme le Dr Adam Kucharski.

Kucharski, épidémiologiste à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, raconte que «ce virus va circuler, potentiellement pendant un an ou deux, nous devons donc réfléchir à ces échelles de temps», via Brian Resnick de Vox.

«Il n’y a pas de bonnes options ici. Chaque scénario auquel vous pouvez penser a des inconvénients très lourds », a-t-il ajouté.

Ces inconvénients font déjà des ravages sur l’économie mondiale et imposent toutes sortes de changements aux procédures opérationnelles habituelles des entreprises – et le basket-ball professionnel n’est nullement à l’abri.

Pour la WNBA, cela signifie que leur commissaire, Cathy Engelbert, annonce les choix des équipes lors d’une émission en direct, les recrues participant par téléprésence au lieu de monter sur une scène.

“Les perspectives méritent d’être rédigées, et cela fait partie de leur rêve”, a raconté Engelbert via Voepel. «C’était une décision collective prise par la ligue, en concertation avec les équipes. Nous avons estimé qu’il était vraiment important de célébrer et de reconnaître leur travail acharné et leurs réalisations. »

Bien qu’il soit encore trop tôt pour dire comment les choses évolueront avec la NBA et des équipes individuelles comme les Boston Celtics, il y a une possibilité très distincte que de telles mesures devront être déployées une fois qu’une date est fixée pour le repêchage de la NBA 2020.

Et comme Celtics Wire l’a déjà signalé, les équipes peuvent également devoir effectuer leur dépistage, leurs entretiens et leurs séances d’entraînement en utilisant d’anciens jeux et une présence à distance, et nécessiteront probablement également des changements même dans le projet de loterie qui y mène.

Cela se trouve être un problème qui pourrait avoir un impact sur les Celtics en particulier, étant donné qu’ils contrôlent jusqu’à trois choix dans le projet de cette année.

.