WNBA présente le prix de plaidoyer Kobe & Gigi Bryant

NEW YORK, 17 avril 2020 – La WNBA a présenté aujourd’hui le prix Kobe & Gigi Bryant WNBA Advocacy Award, qui récompensera une personne ou un groupe qui a contribué de manière significative à la visibilité, à la perception et à l’avancement du basketball féminin et féminin à tous les niveaux.

Le nouveau prix annuel rendra hommage à feu Kobe Bryant, un fervent partisan de la WNBA et du basket-ball féminin, et à sa fille Gianna (également connue sous le nom de Gigi), qui aimait le basket-ball et aspirait à atteindre le summum du sport comme son père. .

“Kobe était une incroyable championne de basket-ball féminin et Gianna a partagé sa passion et son dévouement pour notre jeu”, a déclaré la commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert. “Le prix Kobe & Gigi Bryant WNBA Advocacy récompensera leur héritage et reflétera l’engagement de Kobe à encadrer la prochaine génération de joueurs, à promouvoir le jeu et à redonner à la communauté.”

La récipiendaire du prix Kobe & Gigi Bryant WNBA Advocacy Award sera une ardente défenseure du basketball féminin et encouragera les plus hauts niveaux de leadership. Le prix honorera les défenseurs et les influenceurs qui utilisent leur temps, leur talent et leur plate-forme pour sensibiliser le public au jeu.

La WNBA et la famille Bryant annonceront le premier récipiendaire lors de la NBA All-Star 2021 à Indianapolis. L’épouse de Bryant, Vanessa, jouera un rôle important dans la détermination du lauréat et présentera le prix chaque année au NBA All-Star.

Le prix Kobe & Gigi Bryant WNBA Advocacy comprendra une composante caritative qui mettra en valeur l’héritage de Kobe en tant qu’entraîneur et mentor et l’engagement inspirant et implacable de Gigi à jouer aux plus hauts niveaux du jeu. Des détails supplémentaires seront annoncés à une date ultérieure.