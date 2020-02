Wob: Comment améliorer encore le nouveau format de jeu All-Star de la NBA

Crédit:

Lampson Yip – Clique sur Images / .. Sur la photo: Giannis Antetokounmpo et LeBron James

17 févr.2020 06:34 EST

D’accord, tout le monde s’excuse. Nous avons tous, y compris moi-même, douté du format Elam Ending présenté dans le NBA All-Star Game de dimanche soir. Je suis désolé. Je suis tellement désolé de ne pas avoir cru en toi.

En termes de consommation traditionnelle, la méthode de notation alternative n’avait vraiment été présentée que lors du tournoi de basket-ball (TBT) joué pendant l’été – ces matchs de basket-ball aléatoires qui apparaissent sur ESPN en août et qui présentent tous les joueurs de Syracuse brûlés par Kemba Walker et le L’équipe de l’Ohio State qui se trouvait du mauvais côté de la mixtape de Gus Johnson.

Le changement est rarement bien reçu à première vue, mais l’homme a choisi le bon moment pour livrer. Le All-Star Game 2020 était loin des expositions que nous avons vues dans la dernière année: effort, émotion, sueur et… charges? Des charges. Dans un JEU ALL-STAR.

Transformer chaque trimestre en matchs individuels a déclenché un drame en première mi-temps différent de tout ce que nous n’avions jamais vu auparavant sur cette scène. Les entraîneurs réclamaient des temps morts pour faire avancer le ballon et commettaient des fautes intentionnellement. Je ne peux pas croire que je tape ces mots. Et puis, quand nous arrivons au quatrième trimestre, l’enfer s’est déchaîné. C’était le meilleur jeu de ramassage au monde.

Nathaniel S. Butler / NBAE via .. Sur la photo: Kyle Lowry est aidé par Joel Embiid après avoir pris une charge.

LeBron a obtenu Iguodala’d par Giannis, James a essayé de repartir avec une traction de 35 pieds, Kyle Lowry a offert son corps aux dieux, James Harden a été privé de gloire, le rêve de Joel Embiid a secoué toute la famille de LeBron. «Le prochain point gagne» a sollicité des niveaux de stress sans précédent (et nécessaires).

Arrêtons quelques réactions instantanées, y compris des ajustements qui amélioreraient encore plus le nouveau format.

MODIFICATION DES RÈGLES À CONSIDÉRER

Le jeu ne peut tout simplement pas se terminer sur la ligne. Si vous êtes au parc et que c’est point par point, le jeu se transforme en guerre. La langue de ramassage n’inclut pas le «lancer franc». La physicalité endurée pendant ce dernier point met fin aux amitiés, les lignées familiales sont redéfinies. Pas de seaux faciles. Faites-leur vérifier en haut et gagnez-le d’une manière différente.

Si les lancers francs ne sont pas supprimés de peur que les joueurs ne se blessent: 1) Faites en sorte que le score cible soit gagné par deux au lieu d’être droit. Cela augmentera considérablement les chances que le jeu se termine sans arrêt. 2) Mettre en œuvre la règle «21». Si vous jouez 21, passez à 20 et ratez le lancer franc… vous remettez votre score à 15. Pénalisez les équipes pour avoir raté des lancers francs et tout d’un coup elles deviennent vraiment amusantes!

Si vous ne voulez pas réinitialiser le score d’un lancer franc manqué, optez pour le NBA Street Gamebreaker: les lancers francs valables comptent comme des points négatifs pour l’adversaire. De cette façon, une équipe ne peut pas gagner sur la ligne, mais est toujours récompensée en rendant plus difficile pour l’autre équipe d’atteindre la cible finale.

Augmentez le score cible! Ce quatrième trimestre était génial. Honnêtement, cela ressemblait à un match éliminatoire avec tous les meilleurs joueurs du monde sur le terrain. La chose la plus proche que nous ayons jamais vue à ce sujet est l’équipe des États-Unis contre l’Espagne. Donnez-nous plus… il y a plein de gars sur le banc pour ne pas s’inquiéter de la fatigue des joueurs!

Juan Ocampo / NBAE via .. Sur la photo: les enfants de l’association caritative Team LeBron

Payez les enfants! Bien que la récompense financière accordée aux organismes de bienfaisance de l’équipe en question ait produit une compétition impressionnante et créé une atmosphère d’intensité dans l’arène clairement audible par le biais de la télévision – vous pouviez voir une réelle anxiété sur les visages des enfants qui ne seraient peut-être pas les bénéficiaires de la lourde récompense financière. Pour vous tous: «c’est un monde froid, ils ont besoin d’apprendre que les trophées de participation n’existent pas», la solution ici est simple. Les deux organismes de bienfaisance sont payés au moins X dollars et l’équipe gagnante obtient un sac à main beaucoup plus important. Je suis sûr que cela se produit déjà dans les coulisses, la NBA va au-delà de chaque week-end des étoiles pour redonner à la communauté grâce à leurs initiatives NBA Cares, mais les enfants sont des enfants et il ne semblait pas qu’ils savaient leur avenir n’était pas en jeu. Juste une chose d’optique, c’est tout. Ils continueront de crier tout aussi fort même avec les gains garantis, je vous le promets.

Plus Marc Davis. Merci, Marc Davis, d’être l’arbitre méchant que la NBA mérite ET celui dont elle a besoin en ce moment. Vous êtes le champion du peuple ce soir pour avoir prolongé le jeu aussi longtemps que vous l’avez fait.