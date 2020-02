Wob: Le temps que Zion Williamson a parié sur lui-même au collège et plus des étoiles montantes de la NBA

14 févr.2020 à 12:59 PM EST

Chicago, IL – Vendredi matin, les étoiles montantes les plus brillantes de la ligue se sont réunies pour se préparer pour le match des étoiles montantes de la soirée. Lors de la rencontre avec les médias, je voulais leur poser une question importante:

“Quand avez-vous misé sur vous-même?”

Voici les réponses…

Zion Williamson, Pélicans de la Nouvelle-Orléans

“Grandir, au collège, quand j’ai abandonné le football et le football et j’ai dit que je me concentrais uniquement sur le basket-ball et voyais où cela m’emmenait.”

Ja Morant, Grizzlies de Memphis

«J’ai toujours confiance en moi. J’ai toujours senti que j’étais assez bon. C’était juste si les collèges ou qui que ce soit d’autre pensaient que j’étais, alors je me suis concentré sur ce que je devais faire et sortir et jouer. »

Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder

«Il y avait des doutes quant à mon départ pour le Kentucky en tant que recrue quatre étoiles, étant ignoré. Mais je savais qu’avec l’opportunité et mon éthique de travail, j’y arriverais. »

RJ Barrett, New York Knicks

