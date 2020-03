Wob: les plus grands moments de chaque jour de la saison 2019-20 de la NBA

Crédit:

Kevin C. Cox / .. Sur la photo: LeBron James

23 mars 2020 à 21h17 HAE

De la signature de Kawhi Leonard avec les Clippers, le commerce Anthony Davis, la tragédie d’hélicoptère impliquant Kobe Bryant, les débuts de Zion Williamson, à la suspension de la saison en raison de la pandémie de COVID-19, et bien plus encore … la volatilité des histoires de la NBA la saison a été à couper le souffle.

Pour résumer correctement la campagne 2019-2020, j’ai parcouru chaque match joué entre la soirée d’ouverture et le jour où la ligue a été suspendue. Les moments les plus importants de chaque jour sont mis en évidence, édités et produits dans l’ordre chronologique du 22 octobre 2019 au 12 mars 2020. Considérez-le comme un calendrier détachable de la NBA, un flip book cinématographique.

Espérons tous que nous parviendrons à créer la suite de ce projet le plus tôt possible.