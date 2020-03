Wob, Moore, Phan et Mears: nos choix de supports pour le roi de la colline de la NBA

Le support est fixé pour King of the Hill, notre tournoi 1 contre 1 entre les 64 meilleurs joueurs de la NBA que nous simulons sur NBA 2K. Il est maintenant temps pour les prédictions.

Ci-dessous, nos quatre panélistes – Rob Perez (@WorldWideWob), Matt Moore, Justin Phan et Bryan Mears – font leur choix pour le support.

Vous voulez remplir votre propre support? Téléchargez-en un ici.

Participez à notre concours King of the Hill Round 1 pour votre chance de gagner 5 000 $ en espèces.

@ Support de WorldWideWob

Télécharger le support complet de Wob

Support de Matt Moore

Téléchargez le support complet de Moore

Support de Justin Phan

Téléchargez le support complet de Phan

Support de Bryan Mears

Téléchargez le support complet de Mears

