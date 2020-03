Yao Ming combat Dirk Nowitzki

La campagne NBA 2005-06 a été en grande partie une saison perdue pour les Houston Rockets en raison de blessures, mais ils ont également montré leur potentiel à plusieurs reprises et ont promis de meilleurs jours à venir.

L’un de ces jours prometteurs a été le 15 mars 2006, lorsque le centre vedette Yao Ming a récolté 36 points (70,6% de tirs) et 12 rebonds contre le futur MVP de la NBA Dirk Nowitzki et les Dallas Mavericks.

Malgré la solide performance de Yao, les Mavericks ont tout de même remporté le match, 95-81 (score de la boîte). Cela était dû en grande partie à Nowitzki, qui a mené les Mavs avec 30 points (50% de tirs) et 11 rebonds. La victoire a amélioré Dallas à 51-14, et ils ont continué cette saison pour gagner 60 matchs et finalement la Conférence de l’Ouest, se qualifiant pour la finale de la NBA 2006.

Les Rockets 2005-06 ont terminé 34-48, en grande partie en raison de 25 matchs manqués par Yao et de 35 absences de la co-vedette Tracy McGrady en raison d’une blessure. McGrady n’a pas joué lors de la défaite à domicile le 15 mars contre les Mavs.

Dans les commentaires d’après-match, les vétérans de la NBA Jason Terry et Jerry Stackhouse (alors avec les Mavs) ont fait l’éloge de la performance de Yao.

Terry sur Yao: Un animal. Il joue comme une bête. Il joue vraiment agressif. C’est le meilleur que je l’ai vu jouer depuis qu’il est dans la ligue.

Stackhouse on Yao: C’est le meilleur que je l’ai jamais vu jouer. Il est le meilleur centre de la NBA en ce moment à un bout du terrain. Chaque équipe doit se concentrer sur lui plus que tout autre centre de la NBA, même Shaq.

Avec une meilleure santé, les Rockets ont remporté 52 matchs ou plus au cours de chacune des trois prochaines saisons de la franchise, y compris l’équipe 2008-2009 qui, dirigée par leur centre de 7 pieds 5 pouces en provenance de Chine, est devenue la première équipe de Houston en plus d’une décennie à gagner une série dans les séries éliminatoires de la NBA.

Repêché n ° 1 au total lors du repêchage de la NBA 2002, Yao a récolté en moyenne 19,1 points, 9,3 rebonds et 1,9 bloc en 32,7 minutes par match au cours de ses sept premières saisons avec les Rockets de 2002 à 2009.

Bien que sa carrière ait été écourtée après 2009 en raison d’une blessure récurrente au pied, l’impact de sa carrière (sur et hors du terrain) était suffisamment important pour qu’il soit intronisé au Temple de la renommée du basket-ball en 2016.

(Note de l’éditeur: Avec la saison 2019-2020 en pause au milieu de l’arrêt induit par le coronavirus de la NBA, nous revenons sur les moments clés de l’histoire de la franchise. Nous aurons plus de notre série Rockets Rewind à venir, car l’arrêt de la ligue devrait durer au moins 30 jours.)

