Yao Ming retient Kobe et les Lakers de Staples

Dans une bataille épique du futur Temple de la renommée, Yao Ming et les Houston Rockets en visite ont tenu Kobe Bryant et les Los Angeles Lakers dans une victoire de 107-104 en prolongation (score de la boîte) le 30 mars 2007 au Staples Center.

Bryant a marqué un sommet de 53 points, mais il lui a fallu 44 tirs pour y arriver. (Il en a fait 19 pour un clip de tir respectable de 43,2%.) Alors que la gardienne des Rockets et son collègue du Temple de la renommée Tracy McGrady ont marqué 30 points, la défense de Bryant l’a aidé à le limiter à seulement 29,2%.

McGrady a obtenu 10 passes décisives, contre seulement deux passes décisives pour Bryant. “J’étais bien avec notre défense sur Bryant”, a déclaré l’entraîneur des Rockets Jeff Van Gundy après le match (résumé du match). “Je n’ai pas eu beaucoup de problème avec ça. C’est un grand joueur. Il a pris une tonne de photos. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. “

La vraie différence entre les équipes était à l’intérieur, où Yao a marqué 39 points sur seulement 18 tirs, soit 11 (61,1%). Il a également saisi 11 rebonds, bloqué quatre tirs et 21 lancers francs, soit 17 d’entre eux (81,0%). C’était le troisième match avec le meilleur score de la carrière de Yao dans la NBA.

Tout cela s’est avéré trop pour les Lakers et Kwame Brown, qui ont récolté 15 points et sept rebonds en 40 minutes. Brown et Yao ont été sélectionnés n ° 1 dans l’ensemble au repêchage de la NBA de 2001 et en 2002, respectivement.

“De toute évidence, Tracy se débattait depuis le sol”, a déclaré Van Gundy après la partie. “Yao a traversé une grande manière.” Le centre de 7 pieds 5 pouces a terminé la saison 2006-07 avec une moyenne de 25,0 points par match, ce qui était le total le plus élevé en une seule saison de huit ans de carrière de Yao en NBA.

La victoire a amélioré Houston à 47-26 et a fait chuter les Lakers à 38-34. Les deux équipes ont terminé cinquième et septième au classement de la Conférence de l’Ouest 2007, chacune perdant au premier tour des éliminatoires de la NBA 2007.

.