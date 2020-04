Yao tire à 100% alors que les Rockets déroutent les Blazers dans le match 1

Il y a 11 ans aujourd’hui, le centre des étoiles Yao Ming a effectué ses neuf tirs lors du premier match éliminatoire de 2009, menant ses Rockets de Houston à une victoire de 108-81 (score de la boîte) lors du premier match des éliminatoires de 2009 à Portland.

Le grand homme de 7 pieds 5 pouces a récolté 24 points et neuf rebonds, un sommet du match, tandis que le meneur Aaron Brooks a mené les Rockets avec 27 points (5 sur 8 sur 3 points) et sept passes décisives. Luis Scola et Ron Artest ont ajouté 19 points et 17 points, respectivement, dans la victoire éclatante.

Yao a également effectué ses six lancers francs, ce qui en fait un jeu de tir parfait pour le futur Temple de la renommée.

Limité par une solide défense de la part d’Artest et de Shane Battier, les stars de Portland Brandon Roy et LaMarcus Aldridge ont combiné 28 points sur seulement 13 tirs sur 35 (37,1%).

Les équipes sont entrées dans cette série du premier tour de la même façon sur le papier, les Trail Blazers n ° 4 (54-28) terminant seulement un match devant les Rockets n ° 5 (53-29) lors de la saison régulière 2008-09.

La victoire du match 1 – qui peut être vue ci-dessous dans son intégralité – s’est finalement révélée cruciale, puisque l’équipe à domicile a remporté tous les autres matchs de la série. En prenant ce match 1 sur la route, les Rockets ont réussi à fermer les Blazers avec une victoire à domicile de 92-76 dans le match 6.

Cela représentait la première victoire de la série pour les Rockets en séries éliminatoires de la NBA depuis la saison 1996-97, soit plus d’une décennie plus tôt.

