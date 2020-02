Zach LaVine a effectué 360 dunk à partir de la ligne des lancers francs avant

Vendredi, le gardien de tir des Chicago Bulls, Zach LaVine, a failli faire un dunk à 360 ° de la ligne des lancers francs.

La tentative de LaVine est devenue virale et il en est bouleversé. Le haut voleur a également déclaré aux médias samedi qu’il avait déjà fait ce dunk et nous en avons la preuve:

“Il n’était même pas censé devenir viral, mec”, a déclaré LaVine en riant, via Bulls.com. «Je me suis fâché contre mon ami. Il était avec moi pour enregistrer. J’étais juste en train de déconner, essayant de voir ce que j’avais encore et ce que je pouvais faire. C’était juste très amusant. Je pratiquais certaines choses après avoir fini de tirer. Je l’ai fait il y a quelques années. C’est quelque part sur YouTube. Andrew Wiggins l’a enregistré lorsque j’étais au Minnesota. Vous verrez en fait Kris Dunn dans la vidéo. J’en ai fait un. Je voulais juste voir si je l’avais encore. Je me suis rapproché du premier coup. Je pourrais probablement le faire encore. “

Faits https://t.co/BuWL53JJwJ pic.twitter.com/z0ptDNDqLk

– Bryan Crawford (@ B_Craw4D) 15 février 2020

Si LaVine remporte le concours de 3 points samedi, il deviendra le seul joueur de l’histoire de la NBA à remporter à la fois le concours Slam Dunk et le concours de 3 points. LaVine a remporté deux fois le concours de dunk.

LaVine s’est fermement établi comme l’un des meilleurs buteurs de la ligue malgré les problèmes des Bulls. Il a une moyenne de 25,3 points, 4,8 rebonds et 4,1 passes décisives tout en tirant à 44,8% depuis le terrain, 38,5% depuis au-delà de l’arc et 82,4% depuis la ligne des lancers francs.

Les fans sont contrariés de ne pas voir LaVine dans le concours de dunk. Tout le monde voulait voir LaVine et Aaron Gordon faire leur revanche.

–

Suivez ClutchPoints sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook pour plus d’informations sur Zach LaVine, les Bulls et la NBA. Nous pouvons également être trouvés sur Flipboard où vous pouvez vous abonner et nous suivre

Tout notre contenu NBA peut être trouvé sur la section NBA de la page d’accueil ClutchPoints ici. Pour tout notre contenu de basketball universitaire, cliquez ici.

Suivez LaVine et les Bulls ou d’autres jeux NBA en direct en téléchargeant l’application ClutchPoints et en vous dirigeant vers l’onglet scores sous la section NBA.