Zach LaVine “ bouleversé ” par la terrible saison 2019-2020 à Chicago

La star des Chicago Bulls, Zach LaVine, a été brillante pour son équipe dans la campagne NBA 2019-2020 avant la suspension de la saison en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Mais malgré la grandeur individuelle, les Bulls ont eu du mal à gagner un semblant de cohérence et étaient en dehors du tableau des séries éliminatoires avec un dossier médiocre de 22-43 (11e dans la Conférence de l’Est).

Mardi, l’athlète suprême de 25 ans a fait part de ses frustrations, selon Sam Smith de Bulls.com.

“Pour être franc, je suis bouleversé. Nous avions de grandes attentes pour la saison et cela ne s’est pas passé de toute façon, nous aurions pu y penser », a déclaré LaVine.

«Nous avons joué dans l’adversité, mais nous ne sommes pas allés là-bas et n’avons pas fait ce que nous étions censés faire en équipe.»

En 60 matchs cette saison, LaVine a obtenu en moyenne un record de 25 points en carrière, 4,8 rebonds, 4,2 passes décisives et 1,5 interception par match, tout en abattant 45% de ses buts et 38% de ses 3 points.

Il convient de noter qu’il s’agit de la moyenne de scores la plus élevée d’un joueur des Bulls depuis le GOAT Michael Jordan.

L’ancien UCLA Bruin a explosé pour un record de carrière de 49 points contre les Hornets de Charlotte en novembre. LaVine est également devenu le troisième joueur à atteindre 13 points à 3 points en un match, rejoignant le duo de superstars des Golden State Warriors, Stephen Curry et Klay Thompson.

Les experts soutiennent que LaVine aurait dû faire partie de l’équipe des étoiles en février dernier, d’autant plus qu’elle s’est déroulée au United Center. Cependant, son incapacité à mener ses Bulls à un record gagnant prend lentement son péage.

“Je suis dans la NBA depuis six ans maintenant et ça devient frustrant”, a poursuivi LaVine. «Je veux être dans les séries éliminatoires. Nous sommes réellement [believed]. Je n’ai pas joué dans un match éliminatoire et ça vous fatigue. C’est pour cela que vous travaillez si dur et continuez de jouer. “

Chicago compte actuellement plusieurs jeunes talents prometteurs comme Coby White, Lauri Markannen et Wendell Carter Jr., aux côtés de Zach LaVine. Cependant, il semble qu’ils doivent encore ajouter des talents de vétéran pour être compétitifs dans la Conférence de l’Est bien améliorée.