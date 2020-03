Zach LaVine engage 12 500 repas pour la pandémie de coronavirus

La star des Chicago Bulls, Zach LaVine, continue de veiller sur sa communauté tout au long des temps difficiles provoqués par la pandémie de coronavirus (COVID-19). Le gardien de 25 ans, dont les origines remontent à Renton, dans l’État de Washington, s’est engagé à fournir 12 500 repas aux familles de Seattle coincées à la maison en raison du virus.

Je veux faire ma part et aider autant que possible mes communautés en cette période difficile. Je commence par engager 12 500 repas dans la ville de Seattle avec @FeedingAmerica. Comme vous le savez, j’ai grandi ici à Seattle et serai toujours #seattlestrong

– Zach LaVine (@ZachLaVine) 21 mars 2020

Zach LaVine n’est que l’un des nombreux joueurs de la NBA qui ont affiché des actes altruistes pendant ces moments difficiles. L’organisme de bienfaisance de choix de LaVine, Feeding America, aide plus de 40 millions d’Américains chaque année, dont 12 millions d’enfants et sept millions de personnes âgées.

Le spécimen athlétique de 6 pieds 6 pouces, bien sûr, est prévu pour la vie après avoir signé un contrat de 78 millions de dollars sur 4 ans avec les Bulls lors de la saison 2018-19. Il veille à redonner à la communauté chaque fois qu’il le peut, comme en témoigne sa générosité envers les moins fortunés.

LaVine a été spectaculaire pour Chicago avant la suspension des matchs, totalisant 25,5 points, 4,8 rebonds, 4,2 passes décisives et 1,5 interception en 60 matchs.

La semaine dernière, la superstar des Golden State Warriors, Stephen Curry, et sa femme Ayesha ont également déboursé un généreux don pour les enfants d’Oakland via leur Eat.Learn.Play Foundation.

Des joueurs comme la recrue des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Zion Williamson et Kevin Love des Cleveland Cavaliers, ont quant à eux veillé à ce que leur personnel d’arène respectif soit toujours indemnisé pendant la suspension de la saison. Plusieurs autres joueurs ont également suivi leur exemple.

Le nombre de personnes atteintes du virus respiratoire, quant à lui, continue d’augmenter chaque jour dans le monde. Les joueurs de la NBA sont coincés à la maison sans basket-ball, et c’est agréable de les voir atteindre leurs communautés respectives.