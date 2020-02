Zach LaVine et Tyus Jones disent qu’Andrew Wiggins ira bien avec les Warriors

Andrew Wiggins, Zach LaVine et Tyus Jones ont tous été coéquipiers des Timberwolves du Minnesota pendant deux saisons.

Maintenant, Wiggins détient le titre d’ancien joueur des Timberwolves après avoir été échangé aux Golden State Warriors jeudi.

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, Wiggins a été échangé contre D’Angelo Russell, Jacob Evans III, Omari Spellman, un choix protégé parmi les trois premiers 2021 et un choix de deuxième ronde 2021. Wiggins, l’ancien premier choix au repêchage général en 2014, avait joué avec les Timberwolves toute sa carrière avant d’être échangé.

Avec Wiggins dans une nouvelle situation, LaVine et Jones ont parlé sur Twitter de la façon dont leur ancien coéquipier pourrait réussir dans la Bay Area.

Avec ce commerce le plus récent, les Warriors sont encore plus en mouvement, en particulier avant la saison prochaine. Alec Burks et Glenn Robinson III, deux joueurs qui ont émergé en tant que guerriers clés cette saison, ont été échangés mercredi contre les 76ers de Philadelphie. Willie Cauley-Stein a été échangé aux Dallas Mavericks vers la fin de janvier.

Wiggins n’est pas un mauvais joueur, mais il n’a pas exactement été à la hauteur de son projet. Pourtant, en supposant que Steph Curry et Klay Thompson soient de retour à pleine puissance la saison prochaine, il finira par être dans un rôle où il n’aura pas à marquer autant de points.

Ne pas avoir un rôle aussi important pourrait permettre à Wiggins de mettre en place des chiffres plus significatifs et d’avoir un meilleur effet sur le sol. Cette saison, Wiggins s’est classé deuxième en marquant derrière Karl Anthony-Towns. Wiggins est talentueux – il obtient en moyenne au moins 20 points par match trois fois, y compris cette saison.

Mais pour lui, être l’option n ° 1 ou même n ° 2 n’est pas vraiment idéal, car il a tiré 44,1% du terrain pour sa carrière tout en ayant un pourcentage d’utilisation de 25,6% en carrière, selon Basketball Reference.

Les Warriors affronteront les Lakers de Los Angeles samedi au Chase Center.

