Zhaire Smith a connu une saison difficile

C’est le début d’une nouvelle série par Sixers Wire pour passer le temps pour tout le monde pour la pause All-Star. Nous allons jeter un regard en arrière sur la série de 3 buts de l’intersaison et voir comment chaque joueur a fait pour atteindre ces objectifs et leur donner une note sur le déroulement de leur saison. La note sera basée sur une échelle de 10, 10 étant le déroulement de leur saison en fonction des objectifs.

Après avoir regardé les saisons de Marial Shayok et Norvel Pelle, nous nous tournons maintenant vers Zhaire Smith. La deuxième saison pour Smith n’a pas été gentille avec lui. Il a perdu une chance à un poste de rotation en raison de l’émergence soudaine de la recrue Matisse Thybulle et cela l’a un peu ralenti.

Les 3 buts de Smith de l’intersaison étaient de gagner une place en rotation, mais cela n’a pas fonctionné pour lui:

Démarrage rapide

Smith ne l’a pas fait car il a été envoyé en G League pour commencer la saison avec les Delaware Blue Coats tandis que Thybulle était en plein essor avec les Sixers. En plus de cela, Smith a ensuite été devancé par une autre recrue à Shayok qui a connu une excellente saison pour le Delaware lors de sa première saison. Il semble que Smith ait une tonne de travail à faire pour atteindre le prochain niveau de son développement.

Maintenant qu’il est avec les Sixers, le défi pour Smith est de continuer à essayer de nouvelles choses le reste du chemin. Il a besoin de rassembler toutes les expériences et d’apprendre d’eux pour revenir plus fort dans la saison 2020-21 et essayer à nouveau de gagner une broche. Que ce soit avec les Sixers reste à voir.

Se mettre sur la défensive

La carte de visite de Smith sortant du collège était sa défense, mais il n’a pas encore pu avoir d’impact sur cette extrémité du plancher dans sa carrière NBA. Il a eu des flashs et a pu montrer un certain potentiel, mais cela n’a pas suffi pour que les choses continuent en sa faveur. Même au niveau de la G League, il n’a pas pu avoir un réel impact.

Vous prouver

C’est quelque chose avec lequel Smith a lutté. Nous ne savons pas encore vraiment ce qu’il est et c’est profondément dans sa deuxième saison en championnat. Est-il un joueur 3-D? Est-il strictement défenseur? Est-ce un tireur à 3 points? Ce sont toutes des questions auxquelles il faut répondre. Il a encore le temps de répondre à toutes ces questions car il n’a que 20 ans, mais il devra peut-être répondre à ces questions avec une organisation différente.

Une comparaison peut être Markelle Fultz qui commence à avoir une solide carrière avec le Orlando Magic après un début difficile à Philadelphie. Orlando est un petit marché et il n’y a pas autant de pression sur Fultz qu’à Philly. Peut-être que Smith a besoin de ce type de petit marché pour essayer de relancer un peu sa carrière.

Évaluation: 3/10

