Zhaire Smith des Sixers et Marial Shayok mènent Blue Coats pour gagner les Lakers

Alors que les Philadelphia 76ers sont à Brooklyn pour affronter les Nets qui cherchent à obtenir une autre victoire sur la route, leur affilié de la G League était également occupé le jour de Martin Luther King.

Les Blue Coats du Delaware ont accueilli les Lakers de South Bay lundi et ils ont obtenu une bonne production de leurs jeunes joueurs lors d’une victoire de 119-109 à domicile. L’espoir de deuxième année Zhaire Smith a marqué 14 points et il a renversé quatre de ses huit tentatives de profondeur alors qu’il continue de trouver sa place dans la ligue. Il n’a joué que six matchs dans sa carrière NBA après une saison de recrue bizarre et lui a joué dans la Ligue G pour toute sa deuxième saison.

Pendant ce temps, la recrue Marial Shayok a marqué 29 points pour mener le Delaware tout en renversant cinq de ses neuf tirs au-delà de l’arc et il a également récolté six passes décisives. Cela continue d’être un thème pour Shayok qui pourrait gagner un appel aux Sixers assez tôt.

Dans les autres chiffres pour le Delaware, Xavier Munford avait 21 points et Doral Moore avait 17 points et sept rebonds.

